Die Integrationskraft der Musik

Am Sonntag (24. September) fand in der Stadtpfarrkirche St.Martin in Biberach das dritte Orgelsommerkonzert mit Irina Kalynovska statt. Die große Vorerwartung als „Volkskünstlerin der Ukraine“ erfüllte Kalynovska in jeder Hinsicht. Sie spielte die Kompositionen von J. S. Bach „Fantasia G-dur, BWW 572 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWW 639“, Dmitri Bortnjasky „Konzert D-Dur“, Michail Skoryk „Melodia“ als auch C. M. Widor „Allegro cantabile und Toccata (aus Symphonie 5)“ sehr virtuos und ausdrucksvoll.

Besonders durch die Wahl der Komposition von Wjatscheslav Nasarov (*1954) „Geistliche Musik in drei Teilen: Ewige Stadt Jerusalem, Gebet in Gethsemane und Gericht ‐ Kreuzigung“ zeigte Irina Kalynovska ihr persönliches Motiv und wies mit der modernen Komposition auch auf die Kriegslage in der Ukraine hin.

Die Zuhörer, unter denen sich auch eine Gruppe ukrainischer Bürger befand, äußerten am Ende des Konzerts ihr „Gänsehautgefühl“, indem alle im Stehen applaudierten. Viele bedankten sich auch persönlich bei der Künstlerin.