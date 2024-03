Die evangelische Kirchengemeinde Bad Schussenried feiert

Am 18. Februar hat die evangelische Kirchengemeinde Bad Schussenried gleich zwei neue Pfarrerinnen begrüßt. In einem sehr gut besuchten, festlichen Gottesdienst wurden Susanne Richter und Claudia Thiel in der Gemeinde begrüßt. Hauptaufgabe von Pfarrerin Richter ist die Betreuung der Kirchengemeinde Bad Schussenried. Pfarrerin Thiel ist Klinikseelsorgerin für das ZfP in Bad Schussenried sowie das Parksanatorium und die Schussentalklinik in Aulendorf.

In einem Grußwort während des Gottesdienstes hat Dekan Krack bereits die Freude über die Besetzung beider Stellen ausgedrückt. Auch wurde deutlich, wie wichtig sowohl die Arbeit in der Kirchengemeinde als auch die Seelsorge ist - gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Bei einem ersten Zusammentreffen mit Getränken und kleinen Snacks war Gelegenheit zum Gespräch. Vertreter der bürgerlichen, der christlichen Gemeinden und der Kliniken waren neben allen Gemeindegliedern eingeladen. In Grußworten haben Vertreter der bürgerlichen Gemeinde, des ZfP und der Kirchengemeinden ihre Freude ausgedrückt.