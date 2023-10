Die „Boschers“ räumten bei der Hitparade ab

Der Musikverein Ertingen hat mit seinem Weinfest in der Kulturhalle voll ins Schwarze getroffen. Vor allem die volkstümliche Hitparade an jenem Samstag sorgte für eine gefüllte Halle. Aber auch am Sonntag darauf wurde wieder mit Musik und Gesang den ganzen Tag über gefestet, und, so Vorsitzender Dominik Waller: „Das Weinfest war eine schöne Herausforderung und es bleibt nur noch Dank zu sagen an alle, die aktiv mitgewirkt und dafür gesorgt haben, dass wir zwei Tage ein tolles Weinfest feiern konnten“.

Am Samstagabend waren die Besucher natürlich gespannt, was die Kapelle unter der Leitung von Bernd Ott, was die Akteure bei der Hitparade aufbieten werden. Um es vorweg zu nehmen: Musik, gepaart mit Gesang und Show, war am Ende die Erfolgsstrategie. So holten sich dann die „Boschers“ mit dem Titel „Im Wagen vor mir“ den Sieg.

Doch die Hitparade „lebte“ auch von der Moderation durch Uli Ocker. Schlagfertig, spitzbübisch und immer einen Witz auf Lager. Dazu die auf seine Art „nicht unseriöse“ Präsentation der acht Titel, die an den Start gingen. Selbst er und seine Tochter versuchten es als „Schweizer Eidgenossen“ noch punkten zu können. Mit dem flotten Marsch „Kaiserin Sissi“ eröffnete der Musikverein Ertingen unter der Leitung von Bernd Ott das Hitparadespektakel. Die „Zwei Lausbuben“ Jonas Zoll am Flügelhorn und Johannes Sauter auf dem Tenorhorn wussten dabei zu glänzen. Nicht nur auf dem grünen Rasen derzeit erfolgreich. Die Ertinger/Binzwanger Kicker als Tänzer und den drei „Wolle Petrys“ kamen beim Publikum an. Genauso wie das Saxophonregister bei „In the Mood“ mit Trompeter Lukas Renz. David Binder auf der Posaune ließ bei „Hey Jude“ als Solist die Beatles noch einmal super aufleben, bevor es dann wieder „abging“ auf der Bühne. Julia Neuburger und Christian Höninger widmeten sich der „Klara“, die an der Wand im Duett hampelte (Selina Emhart und Klara Boscher). Dann noch ein Instrumentalauftritt des Musikvereins mit einem „Bon Jovi Rock Mix“, bevor der letzte Titel von Uli angesagt wurde. „Im Wagen vor mir“. Eine Paraderolle für Klara und Albert Boscher in ihren blau-roten Flitzern. Das Publikum hatte entschieden und so sehen Platzierungen und Sieger aus: fünfter Platz die „Zwei Lausbuben“, vierter Platz die Kicker mit Stargast Wolle Petry, dritter Platz das Saxophonregister, zweiter Platz „Klara“ und Gewinner der Hitparade 2023 Albert und Klara Boscher mit dem Titel „Im Wagen vor mir“.