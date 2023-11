Die 11. Reise der Hilde ging nach Cinque Terre

Mit 62 Personen und früheren Gästen ging es nach Italien. Andrea unser Reiseführer, ein Top-Genua-Experte zeigte uns die Stadt von allen Seiten. Auch das authentische Gesicht der „Carruggi, das ist ein Dialekt-Ausdruck für enge Gassen. Diese gibt es in der Altstadt von Genua zuhauf. Während eines ausgedehnten Spaziergangs kommt man so an vielen schönen Platzen, Geschäften und Sehenswürdigkeiten vorbei. Unterwegs nahmen wir die Verkostung von Farinata (Pfannkuchen aus Kichererbsen) in einem in Genua ein. Anschließend ging es ins Hotel, wo wir drei Nächte am Strand von Cavi am Ligurischen Meer unsere Freizeit nach den Programmpunkten verbrachten. Trotz später Ankunft ließen sich viele Mitreisende das Bad im Mittelmeer nicht nehmen, da das Hotel nur eine Gehminute entfernt war.

Am 2. Tag fuhren wir nach Levanto, wo wir uns am Bahnhof mit Andrea trafen. Weiter ging es mit dem Zug nach Vernazza, Manerola und Riomaggiore für die Besichtigung der kleinen Fischerdörfer. Zuerst schulte Andrea unseren Blick auf die kleinen Ortschaften, die in die Felsen wie Juwelen eingebettet sind, das lässt die Teilnehmer besser in die Einzigartigkeit der Cinque Terre schauen. Alle waren begeistert und konnten selber noch eine gewisse Zeit die Orte erkunden. Auch den Tag schlossen die meisten mit einem Bad im Meer ab.

Am 3. Tag fuhren wir mit dem Bus nach Rapallo und trafen Reiseleiter Andrea am Hafen Annibale. Da ging es mit dem Boot nach Portofino, einem kleinen und exklusiven Fischerdorf im Golf von Tigullio. Es war einfach toll, ein Diamant an der italienischen Rivera, wir wurden kurz wieder in den Ort eingewiesen und durften uns danach frei bewegen. Am Nachmittag ging es dann weiter mit dem Schiff nach Santa Margherita an der ligurischen Küste, wo alle nach einem lehrreichen Rundgang die Zeit für einen Kaffee nutzte.

Wir hatten während aller drei Tage Kopfhörer und so nahmen die Reisenden viel mit in unsere schwäbische Heimat. In Cavi wurden noch ein letztes Mal die Badesachen angezogen und zum Abschied ein Bier oder Wein zu viel getrunken. Am 4. Tag auf jeden Fall waren alle 62 Gäste pünktlich am Bus, den wie immer unser Alex fuhr. Das Abschiedsessen machten wir dann gegen Abend in der Museumsstube Kürnbach. Unser gemeinsamer Bilderabend findet am 13.1.2024 ab 19 Uhr in der Brauereigaststätte Ott in Bad Schussenried statt.