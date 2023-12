Deutschland liest vor, die JCGMS-Grundschule liest mit!

Auf die gemeinsame Initiative der Stiftung Lesen, der ZEIT und der Deutschen Bahn Stiftung gibt es seit 2004 den bundesweiten Vorlesetag an Schulen in Deutschland. Dieses Jahr war der Vorlesetag am 17. November und an der Riedlinger Grundschule fanden verschiedene Vorleseaktionen statt. So war in den zweiten Klassen die Kinderbuchautorin Jutta Haible-Pöschl zusammen mit Michaela Hummel zu Gast, um den Kindern in der Aula aus dem Buch „Ratzfatz und der Zauberer“ vorzulesen. Die Drittklässler hatten alle einen Termin in der Riedlinger Stadtbücherei, wo Frau Kiefer vorlas und die Kinder auch die Möglichkeit nutzten, Bücher auszuleihen. In einer dritten Klasse saßen Sabine Fromann und Friedemann Benner mit im Stuhlkreis und lasen von David Henry Wilson aus dem Kinderbuchklassiker „Jeremy James oder Elefanten sitzen nicht auf Autos“ vor. Diese kurzen, lustigen Alltagsgeschichten über den kleinen Jeremy James brachten die Kinder zum Lachen und auch zum Erzählen von ähnlichen eigenen Erlebnissen. Die Klassen 1 und 4 machen ihren Vorlesetag in der Adventszeit; auch hier sind bereits verschiedene Projekte geplant.

