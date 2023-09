Deutsches Sportabzeichen der Leichtathletik-Jugend 2023

Am 20. September stand das deutsche Sportabzeichen an und da es um Gold, Silber oder Bronze ging, waren alle leicht nervös.

Dank der vielen Helfer konnten die Stationen recht zügig aufgebaut werden und die Kinder und Jugendlichen wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt.

Folgende Disziplinen mussten bestanden werden: 800 m Lauf; Weitwurf oder Kugelstoß; Sprint; Weitsprung.

Je nach Altersklasse galt es die für das Abzeichen vorgeschriebene Sprintzeit oder Weitsprung/Wurf-Weite zu schaffen.

Jeder hatte drei Versuche und das beste Ergebnis wurde dann, wie im Wettkampf auch, gewertet.

Insgesamt sind 23 Kinder und Jugendlichen angetreten und am Ende des Abends waren dann glücklich alle Werte soweit geschafft und in den Listen eingetragen. Auch die Trainerinnen mussten dieses Mal ran an die Sache und wurden geprüft ob sie die Werte für das Abzeichen schaffen.

Jetzt müssen die Daten nur noch ausgewertet werden und Ende November/Anfang Dezember wird es dann eine große Abzeichen-Verleihung geben. Bis dahin bleibt es spannend wer mit dem Gold, Silber oder Bronze Abzeichen ausgezeichnet wird.

Aber so oder so haben sich alle sehr angestrengt, waren voll motiviert bei der Sache und haben sehr gute Werte erkämpft. Somit kann jetzt schon jeder stolz auf sich sein.

Vielen herzlichen Dank an Albert Klein, der uns das Abzeichen abgenommen hat und alles jetzt auswerten muss!

Jetzt kann es erst einmal in das etwas ruhigere Winter-Training gehen.