Deutsches Sportabzeichen 2023

Am 22. November war es endlich soweit. Das langersehnte „deutsche Sportabzeichen 2023“ wurde verliehen. Die Kinder haben lange auf diesen Termin hin gefiebert und dementsprechend gespannt war die Stimmung.

Unser Prüfer, Albert Klein, hat die Verleihung ganz toll und sehr feierlich vorgenommen und mit einer Würze Humor das ein oder andere Schmunzeln hervorgerufen.

Mit Stolz können wir Trainer somit bekannt geben dass alle Kinder der U10, U12, U14 und U16 das silberne oder goldene Sportabzeichen verliehen bekommen haben!

Auch unsere teilnehmenden Erwachsenen sowie wir Trainer haben ihre hervorragenden Abzeichen erhalten.

Ein herzliches Dankeschön an Albert Klein und wir freuen uns bereits jetzt auf das Sportabzeichen 2024; hoffentlich wieder mit einer so großen Anzahl an Teilnehmern.

Unsere Kinder und Jugendlichen des SV Erolzheim werden auf jeden Fall wieder dabei sein!