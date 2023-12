Deutscher Alpenverein feiert Edelweißfest

Im November war es wieder soweit, die Ortsgruppe Laupheim des Deutschen Alpenvereins lud zum traditionellen Edelweißfest. Rund 60 Mitglieder folgten der Einladung und erlebten im festlich geschmückten Saal des Kolpinghauses einen abwechslungsreichen Abend.

Auf dem Programm stand zunächst die Ehrung der Jubilare, welche durch den 1. Vorsitzenden der Sektion, Martin Rivoir durchgeführt wurde. Da der Deutsche Alpenverein nicht nur im Bergsport aktiv ist, sondern mit seinen über 1,4 Millionen Mitgliedern auch der mitgliederstärkste Umwelt- und Naturschutzverband Deutschlands ist, hat er sich u.a. das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 Klimaneutral zu werden. Die Meilensteine auf dem Weg dorthin, sowie die erste CO2 Bilanz für die eigene Sektion, welche für das Jahr 2022 erstellt wurde, stellte die Umweltreferentin Nina Bailer vor. Es folgte eine Bilderschau über die Aktivitäten der Familiengruppe. Anschließend zeigte die Jugendgruppe und die Jungmannschaft Bilder von ihren Ausfahrten, welche von den Jugendlichen in lockerer Weise vorgestellt wurden. Einen Bogen über die zahlreichen Touren des zu Ende gehenden Jahres spannte zuletzt Rudi Bailer in seiner Bilderschau. Der Rückblick vermittelte wieder die ganze Bandbreite des reichhaltigen Tourenangebotes der Ortsgruppe, welche von der einfachen Wanderung in der näheren Umgebung über anspruchsvolle Berg-, Kletter- und Mountainbiketouren bis hin zu Hochtouren reicht. Davon, dass auch im kommenden Jahr wieder für jeden Geschmack und jede Leistungsstufe etwas geboten wird, konnten sich die Mitglieder im frisch gedruckten Tourenprogramm überzeugen. Für die musikalisch Unterhaltung zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte an diesem Abend die Gruppe ART aus Ochsenhausen.

Folgende Vereinsmitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt:

25 Jahre: Sonja Breuning, Michael Brugger, Gerhard Jerg, Jolanda Jerg, Leon Jerg, Reiner Mann, Johannes Rehmann, Anna-Maria Schmid, Heidi Schmid, Simon-Michael Schmid, Susanne Schmid, Judith Weber und Stefanie Weber

40 Jahre; Christian Hamm, Thomas Hamm, Franz Maier, Friedrich Mayer, Fridolin Schmid, Robert Sommer

50 Jahre: Margarete Moll, Peter Moll