Deutsche Meisterin kommt aus Biberach

Bei den deutschen Meisterschaften über die Sprintdistanz, ausgetragen im Rahmen des 11. City Triathlons Bremen, hat Anna Trützschler (TG Biberach) mit Tagesbestzeit den Sieg in ihrer Altersklasse und in der Gesamtwertung erzielt. Damit konnte sie sowohl ihren Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen als auch ihre starke Leistung von der diesjährigen EM und WM bestätigen.

Am 13. August ging es morgens um 9 Uhr bei angenehmen 20 Grad für 171 Männer und Frauen an den Start im Europahafen. Aufgrund der kühlen Wassertemperatur wurden die 750 Meter im Neoprenanzug geschwommen. Nach einem kämpferischen Beginn der gleichzeitig startenden Männer und Frauen löste sich die Masse mit der Zeit etwas auf. Nach knapp 10 Minuten stieg Anna als erste Frau aus dem Wasser und begab sich auf die Radstrecke, welche durch die Bremer Überseestadt, Walle und Gröpelingen bis zum Einkaufszentrum Waterfront führte. Nach einer Spitzkehre fuhren die Athleten wieder zurück zum Europahafen und absolvierten die flache und kurvige Runde ein zweites Mal. Auch hier konnte sich Anna als schnellste Frau beweisen (45:19 Minuten) und sich trotz einer verpassten Abbiegung, welche einige Sekunden kostete, als Erste in die Wechselzone begeben, um die letzte Disziplin, das Laufen, in Angriff zu nehmen. Die Strecke führte an der Weser entlang zurück zum Europahafen und anschließend in den Zielbereich. Anna konnte ihre persönliche Bestzeit der vergangenen Weltmeisterschaften in Hamburg unterbieten und die 5 Kilometer in einem Schnitt von 3:51 Minuten pro Kilometer bewältigen. Sie siegte souverän sowohl in ihrer Altersklasse (AK 25) als auch in der Gesamtwertung in 1:06:35 Stunden mit über zwei Minuten Vorsprung zur Zweitplatzierten.