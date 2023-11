Deutsche Mehrkampfmeisterschaften der DLRG in Hannover

Für die DLRG Ertingen fand am 28. Oktober das Highlight der Rettungssportsaison statt. Bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Hannover trafen sich Rettungssportler aus ganz Deutschland, um in vier Disziplinen den Kampf um den Meistertitel auszutragen. Mit dabei waren die Jungs der Altersklasse 13/14 und 17/18 aus Ertingen. Morgens um 7 Uhr standen Felix und Moritz D., David B., Simon H. und Christian B. schon am Becken, um sich einzuschwimmen. Im ersten Lauf, der Rettungsstaffel, konnten die Jungs gleich zeigen, was sie drauf haben. Auch die nächste Staffel, die Puppenstaffel, lief gut, wodurch die Jungs vom 14. Meldeplatz auf den 12. Platz vorrückten. In der Gurtretterstaffel passierte dann jedoch ein Fehler. Daher rutschten die Jungs nach diesem Lauf auf den 15. Platz ab. Leider konnten sie im letzten Lauf, der Hindernisstaffel, nichts an dieser Platzierung ändern. Dennoch beweisen sie mit diesem 15. Platz inzwischen zum dritten Mal, dass sie verdient zu den Besten Deutschlands gehören.

Nach der Mittagspause legten dann die Jüngeren los. Jannik D., Leon B. und Yannick D. wurden hier unterstützt von Ida B. und Paula S. Schon die Leistung, sich gegen reine Jungenmannschaften zu beweisen und zu qualifizieren, zeigt die hohe Qualität, welche diese Mannschaft und vor allem diese beiden Mädchen an den Tag legen. Leider gab es gleich bei der Rettungsstaffel Probleme. Ein ernüchternder 22. Platz sorgte für lange Gesichter unter den Schwimmer/innen, die wohlgemerkt als 10. Platz gemeldet waren. Doch durch die Motivationsreden von Alexander Hartmann, einem der zwei mitgereisten Trainer, wurden die Schwimmer/innen wieder aufgebaut und lieferten in der darauffolgenden Puppenstaffel ab. In dieser Strecke waren sie sogar fünftschnellste dieser Altersklasse und kletterten wieder vor auf Platz 12. Auch die Gurtretterstaffel lief überragend. Die vierte Strecke, Hindernisstaffel, bestätigte diese Leistung, wodurch sich die Mannschaft von Platz 22 auf Platz 12 hochkämpfte. Dieses Herzrasen hatten jedoch nicht nur die Trainer und Schwimmer/innen, auch zuhause fieberten Eltern, Verwandte und andere DLRGler über den Livestream mit.

Alles in allem lässt sich das Wochenende als erfolgreich einordnen. Es wurden Erfolge verbucht, Erfahrungen und Inspirationen gesammelt sowie Techniken abgeschaut, welche ab jetzt im Training ausprobiert und umgesetzt werden können.