Deutsch–Französische Begegnungswoche in der Charente

Groß war die Vorfreude auf den Besuch in der Partnergemeinde Segonzac nach der Pandemie. Segonzac hat gut 2000 Einwohner, liegt im Departement Charente in der „Grande Champagne“ und damit im Herkunftsgebiet der hochwertigsten Cognacs. Über den „Verein zur Pflege der Partnerschaft Segonzac–Kanzach“ gingen stolze 60 Anmeldungen zu dieser Reise ein, wovon ein Drittel privat anreiste, der Großteil aber im Reisebus. Am Samstag, 5. August, startete der Bus um 4.30 Uhr in Kanzach. Vor uns lagen fast tausend Kilometer Fahrt, die wir recht entspannt hinter uns brachten. Besonders erfreulich war, dass viele Kinder und Jugendliche dabei waren. Die Altersspanne reichte von 5 bis 83 Jahren. Gegen 19 Uhr erreichte der Bus Segonzac, wo wir am „salle des distilleries“ schon freudig von den Gastfamilien erwartet und herzlich begrüßt wurden. Diese nahmen uns gewohnt unkompliziert in die Familien auf.

Unsere französischen Freunde haben wieder einmal ein abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet und kulinarisch versorgt wurden wir wie immer bestens. Mal traf man sich im Saal zum gemeinsamen Essen und Beisammensein, mal war man „en famille“. Im Programm war wahlweise eine Radtour oder Wanderung zu einem wunderschönen Picknickplatz unter Bäumen, wo unsere Franzosen für uns grillten. Weitere Ausflüge führten an die Gironde–Mündung zur Site du Fâ mit anschließender Gelegenheit zum Baden im Meer oder Spaziergang beziehungsweise Einkaufsbummel. Wir besichtigten zwei Schlösser, das Château de la Mercerie und Villebois Lavalette. Dann waren wir bei Cognac Otard im Château de Cognac und zeitgleich kletterten die Kinder und Jugendlichen in Begleitung einiger Erwachsener in den Baumwipfeln im Park von Fontdouce.

Beim offiziellen Festakt im Petit Parc wurde das Geschenk für die Partnergemeinde, eine Brückenskulptur von Axel Otterbach, von den beiden Vorsitzenden Chantal Michaud (Segonzac) und Christine Braig (Kanzach) enthüllt. In ihrer gemeinsamen Ansprache begrüßten sie besonders den Initiator der Partnerschaft seit 1961, Jacques Bardy (Foto vorne Mitte). BM Klaus Schultheiß (Kanzach) und BM Michel Schaffter (Segonzac) betonten beide, wie wichtig es derzeit sei, als Europa zusammenzustehen.

Der Abschiedsabend in der Halle bescherte uns eine kurze Nacht, da am Samstag um 7 Uhr schon die Abfahrt war. Schön war es wieder in Segonzac. Bis August 2026 in Kanzach– vive le jumelage!