Wenn Eltern zur Schule gehen: Dettinger Schulhof ist wie neu

Im Turbo–Tempo hat sich die Dettinger Grundschule mit einem neuen Schulhof beschenkt. Und das zum halben Preis. Engagierten Kindern, Eltern, Sponsoren, Lehrern und der Schulleitung sei Dank.

Innerhalb weniger Wochen hat der Schulhof an der Dettinger Grundschule ein neues Gesicht bekommen. Ein Barfußpfad, ein Klassenzimmer unter freiem Himmel, zwei ins Boden eingelassene Trampolins, Holzhütten, Podeste und Findlinge sind bespielbar. Das alte Klettergerüst hat einen neuen Anstrich erhalten, es gibt ein verschließbare Bühne für Puppentheater sowie die große Fläche zum Toben und Spielen.

Isolation und Machtlosigkeit — Pandemie wirkt sich bis heute aus

Brigitte Lämmle, Rektorin der Schule ist Motor des Projekts. Sie und ihr Kollegium haben gemerkt, dass die soziale Isolation während der Pandemie zum mehr Konflikten geführt hat, die sich auch auf dem Pausenhof zeigten. Durch die Einschränkungen der vergangenen Jahren litten die Kinder auch unter einem Gefühl der Machtlosigkeit, findet sie. „Gerade deshalb ist es wichtig, dass die Kinder wieder Selbstwirksamkeit erleben“, sagt sie.

Motor hinter dem Projekt ist Schulleiterin Brigitte Lämmle. Der Gemeinderat und Bürgermeister Alois Ruf haben Geld zur Verfügung gestellt. (Foto: Karen Annemaier )

Schüler sollen sehen, wie aus Ideen Wirklichkeit wird

Dazu gehöre, dass die Kinder in die Neugestaltung ihres Schulhofs einbezogen wurden. Ihr war besonders wichtig, dass es schnell geht, denn auch die Viertklässler sollten noch erleben, wie ihre Ideen Wirklichkeit werden, bevor sie die Schule verlassen.

Wohfühlorte und andere

Der Reihe nach: Zu Beginn durften die Kinder sagen, in welchen Bereichen des Schulhofs sie sich bisher wohlfühlen und in welchen sie ungern sind. Das Ergebnis war je nach Klassen– und Altersstufe unterschiedlich. Erstklässler fühlen sich beispielsweise bei den bolzenden Großen weniger wohl.

Mit Hilfe einer Innenarchitektin und Naturpädagogin sollte der Pausenhof deshalb in Zonen eingeteilt werden. „Mit natürlichen Baustoffen, heimischen Pflanzen und Spielelementen soll das Gelände gegliedert werden, sodass ein Naturspielraum sowie ein Lernort für Unterricht außerhalb des Klassenzimmers entstehen.“ Die Bedürfnisse „Bewegung, Rückzug, Gestaltung, Begegnung und sinnliche Erfahrung“ sollte der Pausenhof erfüllen.

Was Kindern auffällt und Erwachsenen nicht

Und wie, das durften wieder die Kinder mitbestimmen. Nicht alle Wünsche — wie Baumhaus und Schaukel — ließen sich aus Sicherheitsgründen verwirklichen. Doch das oft genannte Trampolin wurde Wirklichkeit. Auch die Idee, unter den Treppen, die aus dem Schulgebäude auf den Hof führen, Rückzugsorte zu schaffen, stammt von den Kindern. Und sie werden heute in den zwei Pausen gerne angenommen. Dass das Klettergerüst beispielsweise unschön sei und einen neuen Anstrich brauche, das wäre „uns Lehrern gar nicht aufgefallen“, berichtet Lämmle.

Nun glänzt es in einem samtigen Petrolgrün und wird von Schulkindern aber auch anderen jungen Dettingern außerhalb der Schulzeiten gerne genützt. Das ist auch so gewollt. Der Pausenhof sei als weiterer Spielplatz im Ort mitgedacht.

Ausgaben halbiert

Etwa 50 000 Euro hatte Bürgermeister Ruf für die Umgestaltung zugesagt. Ein Betrag, der wahrscheinlich bei weitem nicht für alle Pläne und Anschaffungen ausgereicht hätte. Also bat Brigitte Lämmle bei einem Elternabend Mitte Mai um die Mithilfe der Eltern. Und so entwickelte sich eine Eigendynamik, die Ende Juni mit einem Projekttag samt Schulfest und einem neuen Pausenhof ihren vorläufigen Schlusspunkt — weitere Pflanzen folgen im Herbst — fand. Mit Hilfe der Eltern und etlicher Sachspenden konnten die Kosten auf etwa die Hälfte gesenkt werden.

„Wir haben zum Glück noch viele Handwerker im Ort“, freut sich Bürgermeister Alois Ruf. Diese Väter und Mütter organisierte Brigitte Lämmle in Teams. Das Holzerteam mit Schreinern und Zimmerleuten sorgte für Hütten und Podeste und die zugehörigen Firmen spendeten etliches an Material. „Wenn einer spendet, versetzt das die anderen in Zugzwang“, sagt Lämmle und freut sich.

Im Team Erdarbeiten kamen Fachleute von Bagger– und Baufirmen zusammen. So konnte ein Teil des bestehenden Asphalts aufgeschnitten und abgetragen werden. Dort liegen jetzt das Erdtrampolin und eine Fläche mit Holzhackschnitzeln. Der Pausenhof ist seine strenge Form los.

Graffiti–Sprayer zieht Linien

Im Team Markierung outete sich ein Vater, er habe früher illegal Graffiti gesprüht. Für kleine Geld waren Farbe und Werkzeug angeschafft und die bunten Linien auf dem Schulhof gezogen. Eine Fachfirma hätte 4000 Euro verlangt, berichtet Alois Ruf.

Alles in allem haben sich 50 Prozent der Eltern eingebracht, berichtet die Schulleiterin. Darunter ein geflüchteter Vater, der bei jedem Arbeitseinsatz anpackte, erzählt Brigitte Lämmle. Die Kinder hätten in den Wochen staunend beobachtet, wie sich ihr Schulhof immer weiter veränderte.

Seit dem Schulfest Ende Juni werde er auch nachmittags und am Wochenende viel besser angenommen, hat sie bemerkt. Die Schüler haben sich organisiert, die so genannten Müllhelden schauen im Wechsel, dass der Platz Anfang der Woche aufgeräumt ist. Ebenfalls in Schülerhand ist die Ausleihe der neu angeschafften Spielsachen. Sie können während der Pause entliehen werden. Die zuständigen Viertklässler, „wachen da pingeliger darüber als wir Lehrer“, hat die Schulleiterin beobachtet.

Weniger Konflikte durch Neugestaltung

Auf dem neuen Pausenhof, so sei ihr Eindruck und der des Kollegiums, verteilen sich die 117 Schüler aus fünf Klassen jetzt besser und es gebe weniger Konflikte. Weil auf dem neuen Platz so viel selbst gemacht, von den Eltern angelegt und gespendet ist, so hofft sie, werde damit pfleglicher umgegangen. Die Identifikation mit den Pausenhof sei der Antrieb gewesen, nicht die Kosteneinsparung, betont sie. Apropos. Die zweite Hälfte der zugesagten 50.000 Euro werde ebenfalls den Schülern zugute kommen. Ideen gebe es bereits.