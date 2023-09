SV Reinstetten siegt 7:2 in Dettingen

Der SV Reinstetten ist am Freitagabend im vorgezogenen Spiel des zweiten Spieltags der Fußball–Bezirksliga Riß zu einem klaren und auch in der Höhe verdienten 7:2 (5:1)-Auswärtserfolg beim SV Dettingen gekommen.

Die Gäste waren von Beginn an hoch überlegen, Michael Wild (11.) traf per Distanzschuss unter die Querlatte folgerichtig zum 0:1. Philipp Kolb (21.) stellte mit einem Traumtor in den Winkel auf 0:2, dem Noah Blersch (26.) das 0:3 folgen ließ. Die Heimelf kam postwendend beim ersten Angriff durch Timo Hörmann (26.) nach Querpass Timo Schwob zum 1:3. Michael Wild (37.) per direktem Freistoß zum 1:4 und Noah Blersch (45.) nach Kopfballablage von Kolb zum 1:5 trafen für den Gast weiter bis zur Pause.

Christoph Haas (48.) nutzte einen Abwehrpatzer des SVD zum 1:6, der dann nach guter Einzelleistung von Timo Schwob (54.) auf 2:6 verkürzte. Die Gäste spielten in Halbzeit zwei nicht mit der letzten Konsequenz, Simon Kehrle (85.) traf nach einer Ecke per Volleyabnahme aber noch zum 2:7.