Die gelben Ameisen sind beladen mit Paletten von Müsli und sausen kreuz und quer zwischen den meterhohen Regalen entlang — doch was auf den ersten Blick willkürlich wirkt, hat System und Routine. Die Mitarbeitenden im Lidl–Logistikzentrum Dettingen wissen ganz genau, welcher Artikel wohin gehört. „Passieren hier nicht öfter mal Unfälle?“, fragt eine der knapp 25 SZ–Leserinnen und -Leser, die durch die Aktion „Schwäbische Türöffner“ die Chance hatten, einen Blick in das regionale Zentrallager des Discounters zu werfen.

350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier

„Sollte man zwar meinen, tatsächlich passieren hier aber nur sehr selten Unfälle“, antwortet Simon Bentele, Betriebsleiter des Logistikzentrums der Lidl–Regionalgesellschaft Dettingen. Rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen hier dafür, dass die 87 Lidl–Filialen der Region mit Ware beliefert werden, erklärt er. In den Regalen des Discounters landen Eigenmarken, aber auch Markenprodukte.

Discounter arbeitet mit regionalen Lieferanten

Für Produkte, die nicht lang gelagert und transportiert werden können, arbeitet der Discounter mit regionalen Lieferanten zusammen. So erhalten Kunden in den Lidl–Filialen der Region beispielsweise Kartoffelsalat aus der Produktion des Kartoffelhofs Steinhauser in Dettingen.

Schnell verderbliche Produkte werden größtenteils über Nacht ausgefahren

Damit solche und andere verderbliche Produkte stets frisch in der Filiale ankommen, werden sie größtenteils über Nacht ausgefahren, sodass sie morgens noch vor Ladenöffnung in die Regale eingeräumt werden können. „Für unseren Standort fahren sieben Speditionen“, sagt Bentele.

Was geliefert wird, hängt von vielen Faktoren ab

Was die Lastwagen zu den Filialen fahren, bestimmt das Warengeschäft im Zentrallager. Mit einer Software und anhand von Erfahrungswerten werden täglich die Liefermengen an die einzelnen Standorte sowie die komplette Lieferkette definiert. Dies sei von vielen Faktoren abhängig, unter anderem von der Jahreszeit, sagt Bentele: „Im Sommer wird zum Beispiel besonders viel Wasser gekauft.“

Warum einzelne Produkte manchmal nicht verfügbar sind

„Und warum sind manche Produkte oft mal monatelang nicht verfügbar?“, möchte eine SZ–Leserin wissen. Auch das hängt von vielen Faktoren ab: „Es können zum Beispiel Herausforderungen mit der Produktionslinie oder der Rohstoffversorgung bestehen“, sagt der Betriebsleiter. Doch derzeit sei dies nicht der Fall, während der Corona–Pandemie sei das eine größere Herausforderung gewesen.

Täglich mehr las 4000 Paletten

Die bestellte Ware bringen die Lieferanten schließlich nach Dettingen. Am Wareneingang werden die Produkte angenommen, gezählt und gescannt. Täglich werden mehr als 4000 Paletten bewegt, so der Betriebsleiter.

Nachdem sie registriert wurden, sortieren die Mitarbeitenden die Artikel in die Regale des Lagers ein. Dort befindet sich vor allem das sogenannte Trockensortiment — also alles, was nicht gekühlt werden muss, wie zum Beispiel Süßigkeiten und Waschmittel.

Minus 24 Grad im Tiefkühlbereich

Produkte wie Käse oder Aufschnitt, die hingegen gekühlt werden müssen, lagern im Kühlbereich des Logistikzentrums. Dort gibt es auch einen Tiefkühlbereich, in dem frostige minus 24 Grad herrschen. Aber zurück zum Trockensortiment: Die Regale sind hier so sortiert, dass ein Gang ungefähr einem Sortimentsbereich in einer Filiale entspricht, beantwortet Simon Bentele die Frage eines SZ–Lesers.

Dadurch können die Mitarbeitenden im Lager die Waren so kommissionieren, also zusammenstellen, dass sie später in der Filiale leichter eingeräumt werden können. Die kommissionierten Produkte stellen die Lager–Mitarbeitenden schließlich am Warenausgang für die Lastwagenfahrer bereit.

33 Paletten passen auf einen Lkw

Der Warenausgang ist nach Filialen und Touren sortiert, hier steht beispielsweise bereits eine Palette mit haltbarer Milch, Fruchtsäften und anderen Getränken für die Lidl–Filiale in Erolzheim zum Abholen bereit. Auf der Ladefläche eines Lastwagens finden etwa 33 Paletten Platz, erklärt Bentele. Die Produkte im Warenausgang stehen einen Tag später schließlich in den Regalen der verschiedenen Lidl–Filialen in der Region.