So funktioniert ein Aussiedlerhof

Rund 500 Tiere bevölkern Dettingens einzigen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb. Georg und Christian Braig haben dem CDU-Landtagsabgeordneten und Landesvorsitzenden Manuel Hagel das Betriebsgelände und die Stallungen gezeigt. Mist und Gülle werden in der hofeigenen Biogasanlage verwertet.

Landwirt mit Leidenschaft

Georg Braig bezeichnet sich als Landwirt mit Leidenschaft. „Wir starten um sieben Uhr morgens und sind abends um halb acht immer noch aktiv“, erklärt der 59-jährige, der das Hofgut gemeinsam mit seinem 30-jährigen Sohn Christian als Gesellschaft bürgerlichen Rechts betreibt. 1983 hat der Betrieb aus der Ortsmitte heraus ausgesiedelt, seither wurde laufend erweitert. Derzeit wartet Landwirtschaftsmeister Christian Braig auf die Baugenehmigung für ein Wohnhaus auf dem Betriebsgelände, in das er mit seiner Freundin zusammen einziehen möchte.

Manuel Hagel kannte bisher den Hof nur vom Vorbeifahren. Was er da wachsen und gedeihen sah, weckte sein Interesse, weshalb er am Freitag einen Blick hinter die Kulissen geworfen hat. Georg Braig umriss vor der Besichtigung der Stallungen den Tätigkeitsbereich des Hofguts: „Wir haben Ackerbau, Milchviehhaltung und Bullenmast, wobei seit 2019 Mist und Gülle in unserer Biogasanlage mit einer Leistung von 75 Kilowatt verwertet werden. Rund sieben Tonnen Gülle und sieben Tonnen Mist pro Tag werden in der Anlage verarbeitet. So gelangt kein Nitrat ins Grundwasser und wir haben damit eine grundlastfähige Heizung.“ Manuel Hagel bekräftigte, „dezentrale Energieversorgung ist zukunftsfähig und für Landwirte eine Einnahmequelle. Das Erneuerbare Energien Gesetz sollte dies noch besser fördern als bisher. Momentan deckt Biogas nur 5,4 Prozent des Strombedarfs in Deutschland“. Hagel forderte eine Abkehr von Kohlekraft, Deutschland habe nach Polen den zweitgrößten CO2-Ausstoß in Europa. Er räumte ein, „der Ukrainekrieg hat gezeigt, wir brauchen Regionalität bei Energie und Landwirtschaft“.

Eigenbedarf abdecken

„Zudem befinden sich auf unseren Gebäuden Photovoltaikanlagen zum Einspeisen von Strom mit einer Leistung vom 100.000 Kilowatt pro Jahr. Auch unseren Eigenbedarf decken wir über Photovoltaik, dazu haben wir einen Speicher mit einer Kapazität von 130 Kilowatt. Auf unseren Äckern bauen wir Weizen und Dinkel an, teilweise zum Verkauf“, so Braig weiter. Die 150 Hektar Ackerflächen befinden sich im Umkreis von zehn Kilometer.

Was vielleicht nach einem Biohof klingen mag, ist jedoch ein engagiert geführter konventioneller Betrieb, der alle Maschinen selbst vorhält, mit Ausnahme eines Mähdreschers. Der Fuhrpark benötigt im Jahr 40.000 Liter Diesel aus dem hofeigenen Dieselfass. 85 Milchkühe geben jährlich pro Kuh rund 8500 Liter Milch. Diese wird jeden zweiten Tag durch die Milchwerke Schwaben abgeholt und bringt dem Betrieb derzeit 46 Cent pro Liter. Wer mag, kann frische Milche direkt vom Hof kaufen. 60 Hektar Mais und 70 Hektar Grünland nutzt das Hofgut für die Fütterung der Tiere. „Die Vergütung wäre eigentlich auskömmlich, wenn nicht die Kostenexplosion seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine passiert wäre“, erläutert Georg Braig.

Drei Tage alte Kälbchen

Beim Rundgang durch den Boxenlaufstall erklärt Braig, „hier ist unsere Nachzucht untergebracht, alle Kälber sind weiblich. Mit 16 Monaten werden sie vom hofeigenen Bullen das erste Mal gedeckt, gut neun Monate beträgt die Tragzeit. Spätere Deckungen erfolgen mit Sperma aus dem Eis. Dabei können wir das Geschlecht des Nachwuchses bestimmen“. Nach rund sieben Stunden werden die Kälber von der Mutter getrennt und kommen einzeln in einen Iglu, wo sie acht Tage mit Milch, später mit Milchpulver ernährt werden. Im Alter von vier Wochen kommen sie auf Stroh in den Laufstall. Das jüngste Kälbchen ist drei Tage alt.

Großes Interesse bei Manuel Hagel fand der Melkautomat, den die Kühe im Schnitt 2,4 Mal pro Tag besuchen, rund um die Uhr. Automatisch werden die Zitzen gereinigt, alle vier davon müssen gemolken werden. Auch der Melkvorgang läuft vollautomatisch ab. Kraftfutter animiert die Kühe zum Einchecken beim Melken. 110.000 Euro hat der 2016 angeschaffte Automat gekostet. Anhand des Halsbands jeder Kuh erkennt der Automat, ob die Kuh Melkrecht hat, welches alle sechseinhalb Stunden besteht. „Eventuelle Fehler erhalte ich per Handy gemeldet“, erklärt Christian Braig. Die älteste Milchkuh ist elf Jahre alt.

Im Bullenstall leben 240 Jungbullen, die nach Alter getrennt in Laufställen untergebracht sind und schon einmal Rangkämpfe ausfechten und lautstärker sind als die Milchkühe. Die Jungbullen werden im Alter von 20 Monaten bei einem Gewicht von 440 Kilo abgeholt. Rund 200 Bullen pro Jahr werden auf den Ulmer Schlachthof gefahren. Neben Gras und Mais fressen sie Getreide sowie Rapsextraktionsschrot. Beim Vesper erklärt Georg Braig, dass hinsichtlich der zu beachtenden Vorschriften das Maß voll sei. Außerdem müsse die Politik für Planungssicherheit sorgen.