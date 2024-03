Prächtige Stimmung am Ende

hervorragende musikalische Ergebnisse und ein dickes Lob für eine perfekte Organisation hat es beim 54. Kreisjugendmusiktag (KJT) in Dettingen gegeben. Insgesamt 409 Jungmusikanten stellten sich am vergangenen Wochenende den Wertungsrichtern. Viele Vorträge wurden mit der Note „Hervorragend“ bewertet. Die Kreisjugendmusikkapelle bot beim Abschlusskonzert in der Festhalle brillante Musik mit großartigem Niveau.

Bei 21 Vorträgen stellten sich Jugendblasorchester, Spielgruppen und Solisten beim KJT einem fachkundigen Wertungsgericht. Zehn Jugendblasorchester mit 32 bis 59 Musikern traten beim Wertungsspiel für Konzertmusik in der Kategorie 1 (sehr leicht) bis 3 (mittel) an. Beim Wertungsspiel für Kammermusik stellten sich 5 Solisten und 6 Spielgruppen den Wertungsrichtern.

Bei der Notenbekanntgabe konnte Kreisjugendleiter Markus Bitterwolf bei lautstarkem und begeistertem Gejohle der jugendlichen Teilnehmer zwölfmal die Note „mit hervorragendem Erfolg“, siebenmal „mit sehr gutem Erfolg“ und zweimal die Note „gut“ verkünden. Ebenfalls die Note „Hervorragend“ vergab er dem ausrichtenden Musikverein Dettingen sowie dem Organisationsteam der Bläserjugend Biberach. Wertungsrichter Frieder Geiger aus Gschwend lobte die perfekte Organisation der Wertungsspiele. „Es ist erstaunlich, was für gute Leistungen vor allem bei den Vorträgen der Orchester geboten wurden. Der Kreis Biberach steht gut da und ist nach wie vor auf dem richtigen Weg.“

Die Kreisjugendmusikkapelle Biberach sorgte bei ihrem Konzert für einen grandiosen musikalischen Abschluss des KJT. Beim Konzert demonstrierten die 94 jungen Musiker der Kreisjugendkapelle unter Leitung von Musikdirektor Tobias Zinser ihre Sonderklasse in der Musikszene. Zu hören waren unter anderem Stücke wie die neue 5-sätzige Komposition „Prato“ (Brücke für den Frieden) von Fritz Neuböck oder die Zigeunertänze „Puszta“ von Jan Van der Roost.

In ihren Grußworten zeigten sich KV-Vorsitzender Michael Ziesel, Jürgen Kniep als Vertreter des Landrats, MDB Josef Rief (CDU) und Direktor Steffen Mayer von der Kreissparkasse sowie Vorsitzender Thorsten Schwarzbart vom gastgebenden MV Dettingen begeistert und voll des Lobes ob dieser Veranstaltung.

Kreisverbandsvorsitzender Michael Ziesel sagte: „Es war schön bei euch Gast gewesen zu sein und den KJT mit dieser tollen Atmosphäre erleben zu dürfen. Manche Träne des Glückes ist hier geflossen. So ist Blasmusik - so ist unsere große Familie.“

„Es verdient höchsten Respekt was ihr gestern und heute geleistet habt“, sprach der Vertreter des Landrats Jürgen Kniep zu den lauten Helden des KJT, wie er die Musiker nannte. „In der Vorbereitung zu einem Wertungsspiel steckt unglaublicher Fleiß, Ausdauer und Engagement.“ Als Vater zweier Musikerkinder wisse er das. Er dankte auch den stillen Helden wie den Funktionären, Ausbildern und sonstigen Helfern im Hintergrund des KJT. Als heimliche Helden bezeichnete er die Eltern, welche viel Zeit, Geld und Zuspruch zur Musikerausbildung leisten.

Josef Rief sagte: „Er sei stolz, Abgeordneter von einem so blasmusikbegeisterten Wahlkreis zu sein. Toll was hier geleistet wird und wurde. Ich wünsche mir, dass ich nächste Woche in Berlin nur ein bisschen von dieser Harmonie erleben darf, wie heute Nachmittag beim KJT in Dettingen.“

Direktor Steffen Mayer von der Kreissparkasse Biberach sagte zu den jungen Musikern: „Ihr tragt die Sache Blasmusik eine Generation weiter und damit ein Kulturgut, das unseren Landkreis und unsere Heimat so einzigartig macht. Die Sparkasse will die Jugendarbeit im Blasmusikkreisverband weiterhin fördern, dass wir noch ganz, ganz viele Tage wie diese erleben dürfen.“

Mit dem gemeinsam gesungenen Kreismarsch endete ein gelungener Kreisjugendmusiktag 2024.