Das neue Schlungskonzept des Württembergischen Fußball-Verbandes hat für großes Interesse an der Trainerschulung „DFB-Basis-Coach“ in Dettingen gesorgt. Ohne aktive Werbung für die Schlung war diese binnen kürzester Zeit ausgebucht. In Ersingen fand eine Schulung für angehende Kindertrainer statt.

DFB-Basiss-Coach in Dettingen: 30 Trainereinsteigerinnen und -einsteiger haben an der Trainerschulung „DFB-Basis-Coach“ in Dettingen teilgenommen. Für das große Interesse bei den Vereinen hat das neue Konzept des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) gesorgt, das besagt, dass dieser Einstiegslehrgang für C-Lizenzanwärter und Interessenten an der B-Lizenz verpflichtend ist. So nahmen viele Schulungsteilnehmer auch größere Fahrtstrecken auf sich, um an der Schulung teilzunehmen.

Referent Jürgen Hinderhofer (Schemmerhofen) vermittelte an den vier Präsenztagen die Lerninhalte „Leistungsfaktoren im Fußball“, „Spielkompetenzmodell und Steuerungsinstrumente“, „Planung, Durchführung und Coaching von Trainingsformen“, „Ballorientiertes Spiel“ und „Einsatz der Taktiktafel“ schwerpunktmäßig in Theorie und Praxis. Bereits vor dem ersten Präsenztag mussten die Teilnehmer/innen einige Aufgaben im Online-Sportkampus edubreak bearbeiten und ihre Ergebnisse präsentieren. 24 Teilehmende absolvierten die Schulung erfolgreich und erarbeiteten sich die Themenfelder teilweise selbstständig oder in Gruppenarbeit. Dabei brachten sie ihre bisherigen Trainererfahrungen in die Diskussion und auf dem Spielfeld ein.

Jürgen Hinderhofer band die Trainerinnen und Trainer in die Lerneinheiten ein und es entwickelten sich Fachgespräche, die er zielführend lenkte und steuerte. Bei der Abschlussbesprechung bedankte sich Schulungsleiter Martin Teufel (Inneringen) bei allen Mitwirkenden, insbesondere den Absolventen, die sich aktiv in der Theorie und der Praxis einbrachten und bei der SG Dettingen.

Lehrgang „Kindertrainer-Zertifikat (KiTZ)“ bei der SG Ersingen: Da die Trainersuche im Jungendbereich immer schwieriger werde, schreibt der Fußballbezirk Donau in einer Mitteilung, müssten Vereine „auch auf Freiwillige zurückgreifen, die selbst keine eigene Fußballerfahrung mitbringen. Speziell für Mamas und Papas, die ihren eigenen Nachwuchs nicht alleine lassen wollen, sondern mit anpacken und die Kinder im Training betreuen und in die Fußballwelt einführen wollen, hat der WFV speziell den „KiTZ - Lehrgang“ entwickelt“, heißt es. Die Schulung vermittelte Tipps und Tricks für das tägliche Training.

Der Verband bot die Schulung als Hybridschulung aus Online- und Präsenzschulung an. Als Referent sprang kurzfristig Jürgen Hinderhofer (Schemmerhofen) für den planmäßig vorgesehenen Schulungsleiter ein, der erkrankt war. Insgesamt nahmen 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Schulung teil.