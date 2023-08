Wenn Berge oder Gegenwind kein Problem mehr sind: E–Bikes erleichtern das Radfahren und liegen im Trend. Mittlerweile sind von 80 Millionen Fahrrädern in Deutschland etwa 10 Millionen E–Bikes, sagt Alfons Pfaff von der Kreisverkehrswacht Biberach. Doch genauso wie die Zahl an E–Bikes hat auch die Zahl an Unfällen zugenommen: Im vergangenen Jahr verunglückten ihm zufolge mehr Radfahrer tödlich als Motorradfahrer. Vor allem E–Bikes seien gefährlich, weil „man schneller unterwegs ist“.

Die Fahrräder unterstützen ihre Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde. Um Unfällen vorzubeugen, hat Pfaff beim Dettinger Ferienprogramm einen Kurs gegeben, in dem er etwa 15 E–Bike–Fahrerinnen und -Fahrern die Grundlagen lehrte. Er habe häufig eher ältere Teilnehmende in seinen Kursen, sagt Pfaff, doch sie seien für jeden Jahrgang geeignet.

Die Dettinger Kursteilnehmer interessierten sich vor allem dafür, sicher mit dem E–Bike anzufahren und kleine, enge Kurven zu nehmen, ohne ins Schleudern zu geraten. Ein Überblick über die wichtigsten Tipps von Trainer Pfaff zum Fahren, Verhalten im Straßenverkehr und zur passenden Ausrüstung.

Zum Anfahren sollte ein möglichst kleiner Gang gewählt werden.

Es gibt einiges zu bedenken, um sicher loszufahren und anzuhalten. E–Bike–Fahrer sollten in einem möglichst kleinen Gang starten, etwa dem ersten oder zweiten, und mit wenig Unterstützung des Motors anfahren, erklärt Pfaff.

Auch die Pedale sollten waagerecht ausgerichtet werden. Um schließlich sicher aufzusteigen, sollte der Radfahrer beide Bremsen ziehen und der rechte Fuß auf die Pedale gesetzt werden. Kurz bevor er sich auf dem Sattel niederlässt, kann er die Bremsen lösen und losfahren, sagt der Trainer.

Radfahrer bekommen im Straßenverkehr immer mehr Rechte und die sollten sie auch nutzen Alfons Pfaff

Um wieder abzusteigen, sollte der Fahrer sein Gewicht auf die rechte Pedale verlagern. Kurz bevor er anhält, kann er den anderen Fuß absetzen. Schon beim Abbremsen kann der E–Bike–Fahrer in einen kleinen Gang schalten, damit der nächste Start einfacher gelingt.

Um beim Fahren das Gleichgewicht zu halten, sollte immer in die Pedalen getreten werden.

Eine Grundregel für sicheres Fahren mit dem E–Bike ist: Immer in die Pedalen treten. Dadurch kann das Gleichgewicht gehalten werden. In engen Kurven oder beim Umkehren kann die rechte Handbremse, also die Hinterradbremse, leicht gezogen werden, empfiehlt Trainer Pfaff. So kann der Fahrer treten und sich ausbalancieren, aber dennoch an Geschwindigkeit verlieren.

Außerdem sollten E–Bike–Fahrer ihren Blick stets dorthin richten, wo sie hinfahren möchten — also einige Meter vor sich. Wer sich auf seinem E–Bike noch nicht sicher fühlt, solle auf einem freien Platz das Fahren üben, sagt Pfaff.

Die Geschwindigkeit sollte dem Verkehr angepasst werden.

„Radfahrer bekommen im Straßenverkehr immer mehr Rechte und die sollten sie auch nutzen“, sagt Pfaff. Er ruft vor allem dazu auf, Sicherheitsabstände einzuhalten: Wer mit dem E–Bike unterwegs ist, sollte stets genügend Abstand zum Seitenstreifen oder dem Bordstein behalten. Gleiches gilt für parkende Autos — besser mehr Abstand halten, als in eine sich plötzlich öffnende Tür zu fahren.

Wer etwa eine Armlänge Abstand zum Seitenstreifen hält, animiert in der Regel auch Pkw–Fahrer dazu, mit angemessenem Abstand zu überholen, so Pfaff. Um andere Verkehrsteilnehmer besser im Blick behalten zu können, rät er auch zum Seitenspiegel am Lenkrad. Davon abgesehen gelten für E–Bike–Fahrer die gleichen Regeln wie für Radfahrer. Wer abbiegen möchte, gibt Handzeichen, in der Dunkelheit sollte das Licht am Rad angeschaltet und reflektierende Kleidung getragen werden.

Der einzige Unterschied ist die Geschwindigkeit: E–Bikes sind deutlich schneller als Fahrräder ohne Motor. E–Bike–Fahrer sollten daher ihre Geschwindigkeit dem Verkehr anpassen — je schneller sie fahren, desto länger wird der Bremsweg.

Das E–Bike sollte danach ausgewählt werden, was damit unternommen werden soll.

Wer sich ein E–Bike zulegen möchte, sollte sich vor dem Kauf klarmachen, was er mit dem Rad tun möchte: Touren durch die Berge oder Alltagswege bestreiten? Je nach Vorhaben ist ein Rad mit mehr oder weniger Leistung passend. Wer gesundheitliche Probleme hat, benötigt eventuell ein E–Bike, das mehr unterstützt.

Die Preise der Räder variieren im Schnitt zwischen 1500 und 4000 Euro, sagt Trainer Pfaff. Je nach Preis unterscheide sich die Ausstattung, also die Schaltung, Bremsen, Federung und der Motor. E–Bikes können auch Secondhand gekauft werden, Pfaff rät aber dazu, vor dem Kauf Akku und Motor des Rades in einer Fachwerkstatt überprüfen zu lassen.

Das wichtigste Zubehör zum E–Bike ist der Helm.

Dieser sollte so eingestellt sein, dass er fest, aber leicht beweglich auf dem Kopf sitzt, die Stirn zu etwa zwei Dritteln bedeckt ist und dass die Ohren frei liegen. Laut Pfaff sollte sich alle fünf Jahre ein neuer Helm zugelegt werden. Er empfiehlt außerdem, stets einen kleinen Verbandskasten, Werkzeug zum Reifen flicken und Ersatzteile für die Bremsen dabei zu haben.