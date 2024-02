Kreisjugendmusiktag am 9. und 10. März in Dettingen

Der Blasmusikkreisverband Biberach und der Musikverein Dettingen veranstalten am Samstagnachmittag, 9. März, und am Sonntag, 10. März, in der Dettinger Festhalle den Kreisjugendmusiktag. Dies teilt der Musikverein Dettingen mit.

An den beiden Tagen stellen sich junge Solisten, Bläsergruppen und Jugendkapellen dem Urteil renommierter Juroren. Die Wertungsspiele sind eine hervorragende Möglichkeit für die Teilnehmenden, den Entwicklungsstand der musikalischen Ausbildung zu erfahren und sich auf dieser Basis optimal weiterzuentwickeln. Natürlich freuen sich alle Teilnehmenden über moralische Unterstützung in den Zuschauerreihen. Auf das Publikum warten Vorträge mit hoher musikalischer Qualität.

Den kürzesten Anreiseweg haben das Jugendvororchester Dettingen/Erolzheim/Kirchberg und die Jugendkapelle Dettingen/Erolzheim/Kirchberg, die beide am Sonntagnachmittag ihren Auftritt haben.

In einem Zelt vor der Festhalle werden Essen und Getränke angeboten, um die Zeit bis zur Notenbekanntgabe zu überbrücken oder sich zwischendurch zu versorgen. Die Notenbekanntgabe findet am Samstag um 17.30 Uhr und am Sonntag um 17.45 Uhr statt. Zum Abschluss des Kreisjugendmusiktages in Dettingen gibt es am Sonntagnachmittag ab circa 16.45 Uhr Ansprachen und Grußworte, umrahmt von einem Konzert der Kreisjugendmusikkapelle unter Leitung von Tobias Zinser.

Pkw-Parkplätze sind am Wasserturm vorhanden. Die Auftritte sind am Samstag ab 13.30 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr.