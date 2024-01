Dettingen

Kartoffelhof Steinhauser ehrt langjährige Mitarbeiter

Dettingen / Lesedauer: 1 min

Bei der Jahresfeier der Kartoffelhof Steinhauser GmbH & Co. KG wurden langjährige Mitarbeiter für ihre Treue zum Betrieb geehrt. (Foto: Kartoffelhof Steinhauser )

In gemütlichem Rahmen hat jüngst die Jahresfeier der Kartoffelhof Steinhauser GmbH & Co. KG in der Dettinger Festhalle stattgefunden.