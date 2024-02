Die Gemeinde Dettingen hat entschieden, mit dem Grundschulanbau für die Ganztagsbetreuung, die es ab dem Schuljahr 2026/2027 geben soll, zu beginnen.

Und das, ohne zu wissen, ob sie hierfür Fördermittel erhalten wird und wenn, in welcher Höhe. Weshalb die Gemeinde nicht warten will und wie das ganze finanziert werden soll.

Der Bund hat die Gemeinden gesetzlich dazu verpflichtet, für die Grundschüler an 48 Wochen im Jahr 40 Stunden pro Woche eine Ganztagsbetreuung anzubieten.

Beginnen soll das Betreuungsangebot bereits ab dem Schuljahr 2026/2027 für die Erstklässler und soll jährlich um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, so lautet der Plan des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

An die Ostseite des Grundschulgebäudes soll der Anbau kommen. Geplant ist, dass dieser in eineinhalb Jahren fertiggestellt wird. (Foto: Karen Annemaier )

Nicht mehr lang, wenn man bedenkt, dass viele Schulen aus Platzgründen hierfür noch einen Anbau oder ähnliches benötigen. Auch in Dettingen ist der Platz knapp, weshalb möglichst bald mit der Grundschulerweiterung begonnen werden soll.

„Momentan werden schon alle Räume in der Schule in Anspruch genommen, weshalb für dieses Angebot keine Zimmer mehr zur Verfügung stehen. Daher muss der Anbau zeitig erfolgen“, sagt Dettingens Bürgermeister Alois Ruf.

Rund drei Milliarden Fördermittel

Für den Aus-, Um- oder Neubau stellt der Bund rund drei Milliarden Euro bis Ende 2027 über das „Investitionsprogramm Ganztagsausbau“ zur Verfügung.

Doch weil sich die Verteilung der Fördergelder in die Länge zieht und auch laut Bürgermeister Alois Ruf gar nicht sicher sei, ob die Gemeinde Dettingen eine Förderung erhält, soll mit dem Anbau möglichst bald begonnen werden.

„Wir haben zunehmend mehr Eltern, die berufstätig sind, und dieses Angebot in Anspruch nehmen werden. Heutzutage ist es kaum möglich, dass nur ein Elternteil arbeiten geht, daher wird der Bedarf für die Ganztagsbetreuung weiter zunehmen“, ist sich Ruf sicher.

Aus diesem Grund will die Gemeinde das Projekt „gleich in Angriff nehmen“ und nicht auf den Förderbescheid warten.

„Die Fördermittel werden an die Schulträger mit dem sogenannten Windhundverfahren vergeben. Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg 2.204 Grundschulen.“

Aus mehreren Gründen geht Bürgermeister Ruf und die Gemeinde davon aus, dass die Fördermittel zum größten Teil an größere Städte zugeteilt werden und kleinere vielleicht sogar leer ausgehen.

Der Förderantrag sei schon eingereicht und die Planung des Anbaus komplett fertiggestellt. Alois Ruf erwartet die baurechtliche Genehmigung durch das Landratsamt noch im Februar.

Solide Finanzen ermöglichen Baubeginn

Die Baukosten für den Anbau hat das Architekturbüro Geiger aus der bayerischen Nachbarschaft Pless und die Fachingenieurbüros auf rund 2,2 Millionen Euro kalkuliert.

„Das zuständige Kultusministerium hat schriftlich mitgeteilt, dass mit der Baumaßnahme begonnen werden kann, auch wenn noch kein Förderbescheid vom Regierungspräsidium erlassen worden ist“, erklärt Bürgermeister Ruf.

In der Zeichnung ist die Erweiterung der Grundschule auf der rechten Seite zu erkennen (gelb unterstrichen). (Foto: Architekturbüro Geiger )

Da die Gemeinde über solide Finanzen verfügt, habe man im Haushaltsplan 2024 bereits 2,2 Millionen Euro für diese „wichtige Baumaßnahme“ veranschlagt.

„Der Gemeinderat erteilte der Gemeindeverwaltung ’grünes Licht’ für einen möglichst baldigen Baubeginn“, sagt Ruf. Baubeginn für die Roharbeiten ist im Herbst.

Eineinhalb Jahre Bauzeit sind geplant, sodass der Anbau rechtzeitig vor dem Schuljahr 2026/2027 fertiggestellt sein soll.

„Da wir direkt an der Ostseite unseres Grundschulgebäudes bauen, können wir es kostengünstig machen: Der Bauplatz ist erschlossen, wir haben Parkplätze, können die Heizung, das Wasser und den Strom direkt an das Hauptgebäude anschließen“, fügt Ruf an und hofft, dass alles problemlos verwirklicht werden kann.