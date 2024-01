Sascha Vinke ist blind. Seit einigen Wochen begleitet ihn seine Blindenführhundin Finny. Sie soll ihm den Alltag erleichtern und mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Doch er und seine Labradorhündin erleben öfters Diskriminierung. Sie seien in Gastronomie und Handel manches Mal nicht gerne gesehen. Dabei hat Vinke jedes Recht, mit seinem Vierbeiner dort zu sein.

Seit 2015 leidet Sascha Vinke an Retinopathia pigmentosa (RP), einer erblich bedingten Genkrankheit, die Betroffene allmählich das Augenlicht verlieren lässt. Auf dem linken Auge ist er bereits erblindet. Rechts hat er noch ein Restsehvermögen von unter fünf Prozent. „Es ist, als würde ich durch ein Schlüsseloch schauen“, sagt Vinke, er sieht also nur, was sich direkt vor ihm befindet. Er ist 41 Jahre alt, stammt aus dem Saarland und arbeitete vor seiner Diagnose als Bauarbeiter bei Max Wild. Mittlerweile ist Vinke in der Pflege bei der St. Elisabeth-Stiftung in Heggbach tätig.

Die Labrador-Dame Finny ist, wenn sie im Dienst ist, gut sichtbar als Blindenführhund gekennzeichnet. Das scheint allerdings nicht jeder zu verstehen. (Foto: Paul Braun )

Neben seiner RP-Erkrankung leidet er an einer besonderen Form von Multipler Sklerose, weswegen er knapp viereinhalb Jahre im Rollstuhl saß. Seit Ende 2019 kann Vinke sich wieder normal bewegen. Seine ehemalige Gutachterin, die für den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) Anfang 2019 sein Krankheitsbild und passende Therapiemöglichkeiten prüfen sollte, ist heute seine Ehefrau. Sie lernten sich quasi in der Sprechstunde kennen. Heute haben sie ein dreijähriges Kind gemeinsam. Vinke sagt über seine Familie: „Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Meine Frau hat mir den Ansporn gegeben, weiterzumachen.“

Fast wie bei Siri

Bevor er seine Assistenzhündin Finny zur Seite hatte, habe er nur eingeschränkt am Leben teilnehmen können, berichtet er. „Früher blieb ich oft zu Hause, da ich unter vielen Menschen fast Panik hatte, weil ich nichts gesehen habe und die Situation überblicken konnte. Meine Frau und mein Sohn waren daher oft alleine unterwegs.“ Außer für die Arbeit habe er das Haus nicht verlassen und konnte auch nicht an Feiern teilnehmen. Mittlerweile seien Finny und er unzertrennlich, sagt Sascha Vinke. Durch sie könne er mittlerweile wieder alleine Erledigungen machen und zum Beispiel zur Post oder auf das Rathaus gehen - Finny kenne die Wege und leite ihn sicher. „Ich muss zu ihr nur sagen ,such das Rathaus’ oder ,such die Post’ und sie läuft los und weiß, wo wir hinmüssen.“ Fast wie bei Siri.

Die Navigation sei mittlerweile also kein Problem. Die Schwierigkeiten fingen eher am Zielort an, erklärt Vinke. Nach Paragraph 12e Absatz 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) darf Menschen mit Behinderung der Zutritt zu Anlagen oder Einrichtungen nicht wegen der Begleitung durch Assistenz- oder Blindenführhunde verweigert werden, wenn die Orte typischerweise für den allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglich sind. „Das wissen aber leider die wenigsten“, erklärt Vinke. An Silvester wurden Familie Vinke und Hündin Finny zum Beispiel aus einem Bäckereicafé in der Nähe von Dettingen hinauskomplimentiert.

Man muss sich immer rechtfertigen oder wird blöd angemacht. Sasha Vinke

Als er mit Finny ein Paket auf der Post abgeben wollte, habe eine Kundin gefragt, „dürfen jetzt auch schon Hunde zur Post?“ Auf seinen Hinweis, dass Finny eine Blindenführhündin ist, habe die Frau erwidert, „Sind sie blind? Das sieht man ihnen aber nicht an.“ Auf eine Kennzeichnung durch eine Armbinde oder ähnliches verzichtet Vinke bewusst. Er besitzt zwar einen Anstecker mit dem Blindenabzeichen, trägt ihn aber nicht. „Ich fühle mich dann wie ein Fremder. Die Leute schauen mich an, als wäre ich ansteckend oder gerade aus einem Ufo ausgestiegen.“

Finny jedoch ist über ihr Geschirr eindeutig als Blindenführhund gekennzeichnet. Er habe immer Sorge, angesprochen zu werden, wenn er das Haus verlässt. „Man muss sich immer rechtfertigen oder wird blöd angemacht.“ Als er zum Beispiel eine App ausprobieren wollte, die ihm Texte vorliest, habe eine Frau gesagt „auf blind machen, aber dann am Handy spielen“. So etwas tue weh und mache wütend, sagt Vinke.

Sascha Vinke ist es ein persönliches Anliegen, Menschen für sein Thema zu sensibilisieren und aufzuklären, damit er und andere Betroffene mit Assistenzhunden „in Zukunft weniger schikaniert werden“. Finny habe sein Leben ungemein bereichert. Die Labrador-Dame ermögliche ihm wieder ein halbwegs-normales Leben zu führen. „Ich bitte die Menschen einfach, aufmerksamer und achtsamer zu sein“.