„Hitler und die Grünen darf unserem Land nie wieder passieren“, der grammatikalisch windschiefe Satz prangt in Kleinkellmünz auf einem Schild am Straßenrand. Einen Massenmörder und eine demokratisch gewählte Partei in einem Atemzug zu nennen, ist das überhaupt legal?

Radfahrer trauen ihren Augen nicht

Thomas Obermüller hat den Schriftzug auf dem Gelände seiner Firma Britsch Metallbearbeitung aufgestellt. Am Ortseingang ist es deutlich zu sehen. So ist de Satz auch Adi Hoesle und Martin Krick aufgefallen, als sie neulich mit dem Fahrrad im Dettinger Teilort unterwegs waren. „Wir trauten unseren Augen nicht“, erzählen sie. „Was für eine Schande für einen Unternehmer, was für ein Schandfleck auch für Dettingen und die Region“, sagen die Bürger aus dem nahen Babenhausen. „Entsetzt über den grauenvollen und völlig unreflektierten Inhalt“, schrieben sie die Bürgermeister von Kellmünz (Bayern), Dettingen, Polizei und Landkreis an. „Menschen, wie Nachbarn, Freunde und Bekannte, die sich politisch bei einer freiheitlich-demokratischen Partei engagieren, werden hier mit dem größten Mörder aller Zeiten, mit dem größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte in einen Topf geworfen und verglichen“, werfen sie dem Unternehmer vor. „Ist das nicht Geschichtsvergessenheit und eventuell auch strafbar?“

Zuständigkeiten sind verworren

Ob es das ist, dazu beziehen Kreis und Polizei keine Stellung. Sie beschäftigen sich mit Zuständigkeiten. Denn das Firmengelände weist eine Besonderheit auf. Die bayrisch-württembergische Landesgrenze führt direkt hindurch. Das Schild steht in Baden-Württemberg, die Werkstatt des Zwei-Mann-Betriebs größtenteils in Bayern.

„Für den Landkreis ist nicht entscheidend, ob das Plakat auf dem Kreisgebiet steht oder nicht, zudem ist die Aufschrift auch baurechtlich keine Genehmigungsfrage“, teilt das Landratsamt Biberach auf SZ-Nachfrage mit. „Bei Meinungsäußerungen, oder im Falle eines strafbaren Inhalts dieser Äußerung, die wir nicht prüfen können, sind wir nicht zuständig. Dies zu bewerten, ist Sache der Strafverfolgungsbehörden“, lautet die Antwort weiter. „Da der Aufsteller nicht Bürger des Landkreises ist, sehen wir auch keine Grundlage einer Einflussnahme.“ Thomas Obermüller wohnt im bayrischen Markt Kellmünz und ist Teil des Marktrats, in dem es keine Fraktionen gibt, wie er sagt. Thomas Obermüller ist Mitglied der Partei AFD.

Staatsanwälte wären zuständig, aber welche?

Auch die Pressestelle der Ulmer Polizei weiß nicht recht, wer zuständig ist. Postalisch gehöre die Firma nach Kellmünz. Auskünfte von den Staatsanwaltschaften Ravensburg und Kempten lagen ihr bis Redaktionsschluss nicht vor. Zum Inhalt müssten sich Staatsanwälte und nicht die Polizei äußern, erklärt der Sprecher.

So steht Dettingens Bürgermeister zur Sache

Nicht äußern möchte sich Dettingens Bürgermeister Alois Ruf. „Ich bin kein Verfassungsrechtler, darum sage ich nichts.“

Vor einem Jahr war Obermüller in der "Bild"

Thomas Obermüller äußert sich. Das Alu-Verbund-Schild hat er sich von Dritten bedrucken lassen. Auf der Rückseite steht noch der Spruch „Grünwähler haben hier Hausverbot“. Damit hat es der heute 46-Jährige vergangenes Jahr in Deutschlands größte Boulevard-Zeitung geschafft.

„Vor allem positiv“ seien die Reaktionen auf sein neues Schild, berichtet Obermüller. „manche finden, es schießt über das Ziel hinaus.“

Unternehmer spricht von "Propaganda"

Dass der Satz juristische Konsequenzen haben könnte, glaubt er nicht. „Ich vergleiche die Grünen ja nicht mit Hitler“, sagt er. Was hat ihn dazu bewegt, den Satz zu formulieren? „Wenn man heute vernünftige Politik macht, gilt man als rechtsextrem.“ Das nennt er „Propaganda“. Er stehe für rechtskonservative Politik, sei aber nicht rechtsextrem. An der Biberacher Stadthalle am Aschermittwoch sei friedlich demonstriert worden, findet er. „Wenn sich da ein paar wenige nicht gut verhalten, wird die ganze Demo falsch dargestellt.“ Eine Weile will er das Schild noch stehen lassen. Aber nicht ewig, sagt er.

Grünen-Abgeordnete Reinalter warnt

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Biberach, Anja Reinalter, formuliert ihre Gedanken zu dem Schild so: „Irgendetwas ist in unserer Gesellschaft ins Rutschen geraten. Der Ton der öffentlichen Debatte wird immer rauer und brutaler. Auf Anti-Grünen-Schilder folgten Trillerpfeifen, Verschmähungen und ratternde Motorsägen bei Protesten. Das letzte Ereignis: Ein Faustschlag in Amtzell. Was kommt als Nächstes? Jeder, der auch nur ein Schild aufstellt, muss sich bewusst sein, dass er seinen Teil zur vergifteten Stimmung beiträgt. Derartige Äußerungen auf Schildern, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind - sind nicht akzeptabel. Darum behalten wir uns rechtliche Schritte vor.“