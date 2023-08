Der TC Mietingen blickt auf das vergangene Jahr zurück

Bei der 45. Jahreshauptversammlung des TC Mietingen blickten die Mitglieder mit ihrem Ersten Vorstand Jasmin Link auf das vergangene Jahr zurück. In sportlicher Hinsicht gab es in diesem Jahr keine besonderen Highlights. Unter den sieben gemeldeten Mannschaften konnte keine einen Titel erspielen. Die Herren des TC scheiterten in der letzten Begegnung gegen den direkten Konkurrenten und wurden nur Vizemeister. Die Herren 60 mussten gar den Abstieg von der Württembergstaffel in die Oberligastaffel hinnehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Mitgliederzahlen nicht wesentlich verändert: Beachtliche 127 Mitglieder von insgesamt 156 spielen aktiv Tennis, darunter 49 Kinder und Jugendliche. Für die erfolgreiche Jugendarbeit ist nach wie vor Walter Einzmann maßgeblich verantwortlich, der von Annette Strobl und Andreas Reinke unterstützt wird. Hierfür sprach Link ihren Respekt und Dank aus.

Auch in finanzieller Sicht stehe der Verein auf festem Boden, trotz der hohen Ausgaben für die notwendige Platzsanierung im vergangenen Jahr. Ein großer Dank gelte der Gemeinde und dem WLSB für die finanziellen Zuschüsse, ohne diese das Projekt schwer realisierbar gewesen wäre. Von großem wirtschaftlichem Wert war auch das Fußball–Hobbyturnier „Gemeindecup“, der nach längerer Corona–Pause sehr gut angenommen wurde.

Als nächstes Projekt werde das Innere des Tennisheims modernisiert, wozu eigens ein Bauausschuss gegründet wurde.

Ein besonderes Ereignis war für den Verein sicherlich das Kreismusikfest unter der Regie des Musikvereins „Lyra“ Mietingen. Die Mitglieder des TCs beteiligten sich in Arbeitseinsätzen und im Umzug mit einem ansehnlich gestalteten Wagen, der unter der Regie von Walter Einzmann gebaut wurde.

In der Besetzung der Vorstandschaft gab es einen Wechsel in der obersten Etage: Jasmin Link übergab die Führung des Vereins in die jungen Hände von Andreas Reinke. Link, die bereits seit 2004 in der Vorstandschaft tätig ist, bleibt aber dem Team als Beisitzer weiterhin treu. Den vakanten Posten des Ersten Sportwarts, den Reinke hinterließ, übernimmt in Zukunft Noah Manz. Ansonsten gab es in den Reihen der Vorstandschaft keine weiteren Änderungen. Am Ende der Versammlung dankte der neu gewählte Vorstand seiner Vorstandschaft für den Vertrauensvorschuss, allen Mitgliedern die gekommen waren und beendete damit die 45. Hauptversammlung.