Der SV Baustetten veranstaltet seine Sommer–Jugendturniere

Der SV Baustetten konnte dieses Jahr erstmals wieder nach der Corona–Pandemie seine traditionellen Sommer–Jugendturniere ausrichten. Den Anfang machte die E–Jugend im Rahmen des 100–jährigen Festwochenendes am 16. Juli.

Insgesamt acht Mannschaften kämpften bei angenehmem Fußballwetter um den begehrten Lorenz–Müller–Gedächtnispokal. Nach der Gruppenphase konnte sich der FC Inter Laupheim in einem spannenden Halbfinale mit 1:0 gegen den SV Baltringen durchsetzen. Eine klare Angelegenheit war das zweite Halbfinale, das die SF Illerrieden mit 7:0 gegen die SGM Rot/Haslach Iller gewinnen konnte. Den dritten Platz sicherte sich anschließend der SV Baltringen im 9–Meterschießen gegen Rot/Haslach Iller. Das Finale konnten die SF Illerrieden deutlich mit 5:0 gegen Inter Laupheim für sich entscheiden.

Platzierungen E–Jugend: 8. SV Baustetten 2; 7. FV Olympia Laupheim; 6. SV Mietingen; 5. SV Baustetten 1; 4. SGM Rot/Haslach Iller; 3. SV Baltringen; 2. FC Inter Laupheim; 1. SF Illerrieden

Am Samstag, 22. Juli, spielten beim D–Jugendturnier insgesamt zehn Mannschaften um den Turniersieg. Im ersten Halbfinale gewann die SGM Baustetten 1 knapp mit 1:0 gegen die zweite Vertretung der SGM Baustetten. Im zweiten Halbfinale konnte sich die SGM Hochdorf im 9–Meterschießen gegen den SV Sulmetingen durchsetzen. Das Spiel um Platz drei ging ebenso an die Gastgeber, wie auch das Finale, das die SGM Baustetten 1 knapp im 9–Meterschießen gegen die SGM Hochdorf gewinnen konnte.

Platzierungen D–Jugend: 10. FC Inter Laupheim; 9. SGM Äpfingen; 8. SGM Baustetten 3; 7. SGM Achstetten; 6. SGM Erlenmoss/ Ochsenhausen 2; 5. SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 1; 4. SV Sulmetingen; 3.SGM Baustetten 2; 2. SGM Hochdorf; 1. SGM Baustetten 1

Am Sonntag, 23. Juli, waren dann die Jüngsten an der Reihe. Vormittags zunächst die Bambinis und nachmittags konnten die F–Junioren ihr Können am Ball zeigen. Hier stand eindeutig der Spaß im Vordergrund. An den drei Turniertagen konnten die zahlreichen Zuschauer auf der neu gebauten Tribüne am Baustetter Sportgelände spannende und unterhaltsame Spiele beobachten.