Der SV Baustetten veranstaltet ein Kinderferienprogramm

Der SV Baustetten hat zusammen mit seiner Cheerleading–Abteilung am 2. September sein Kinderferienprogramm absolviert. Insgesamt 38 Jungen und Mädchen im Alter zwischen vier und zwölf Jahren folgten der Einladung und versammelten sich am Sportplatz in Baustetten. Bei warmem Spätsommerwetter brachte das Trainer– und Betreuerteam den Kindern den Spaß am Fußballspielen und Cheerleading bei. Mit abwechslungsreichen Stationen wie Fußballgolf, Torwandschießen oder Fußballtennis wurde für ein kurzweiliges und unterhaltsames Programm gesorgt. Nach einer kleinen Stärkung zur Mittagspause im Sportheim folgten weitere sportliche Übungen und am Ende gab es noch eine kleine Vorstellung der Cheerleader, die ihr Können den Kindern und Eltern präsentierten. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung und die Kinder hatten viel Spaß.

