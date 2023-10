Der Rosenkranz als Rettungskette

Wie jedes Jahr feierte die Mittelbiberacher Kirchengemeinde mit Pfarrer Wunibald Reutlinger, Diakon Thomas Lerner und vielen Ministranten das Rosenkranzfest. Mit beim Festgottesdienst war die Bürgerwehr. Im Anschluss an den Gottesdienst trug der Diakon die Monstranz in den Pfarrgarten danach wurden verdiente Mitglieder der Bürgerwehr geehrt.

Pfarrer Wunibald Reutlinger erinnerte, dass auch der Oktober nach dem Mai ein „Marienmonat“ ist. „ Der Oktober ist der Rosenkranzmonat“ in dem wir besonders die Kraft des wiederkehrenden Gebetes erleben können. Pfarrer Reutlinger erläuterte anhand des Altarbildes in unserer Kirche in Mittelbiberach das Wesen Mariens und des Rosenkranzes.

Auf dem Rosenkranzbild sind der Hl. Dominikus und Katharina von Siena dargestellt, denen Jesus und Maria einen Rosenkranz überreichen. Außerdem ist zu sehen, wie ein Engel den Menschen im Fegefeuer einen Rosenkranz als Rettungskette reicht. Um diese Darstellung sind kranzförmig 15 Medaillons angeordnet, welche den freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen den Rosenkranz zeigen. Reutlinger: „Diese Gebetsschnur bezeichnet man auch als Perlen des Glaubens: Die Gottesperle bringt uns in die Nähe Gottes. Die Perle der Stille ‐ Jesus hat immer wieder die Stille und die Nähe Gottes gesucht, er will uns zur Stille führen. Die Perle der Gelassenheit: Jesus hat ganz aus dem Vertrauen in Gottes Sorge gelebt. Auch wir dürfen uns diesem Vertrauen überlassen.“ Diese Anrufungen und Wiederholungen dienen zur Verinnerlichung.

„Probieren wir es aus“, so Reutlinger. Zum Abzählen der Wiederholungen benutzte man Gebetsschnüre mit Knoten oder Perlen. Eine bekannte Darstellung „Maria als Knotenlöserin“ ist in einer Kirche in Augsburg zu sehen. Das Rosenkranzgebet hat als Vorläufer die mittelalterlichen Mariengebete.

Aber wie kam es zu diesem Fest? Die Ursprünge liegen in der Seeschlacht von Lepanto vor circa 450 Jahren.

Die osmanische/muslimische Flotte und eine gemeinsame christliche Flotte kämpften im Mittelmeer. Durch den Sieg über die Osmanen konnten 10.000 christliche Rudersklaven befreit werden. Das Mittelmeer wurde wieder zum christlichen Einflussgebiet. Diese entscheidende Wendung in Richtung christlicher Einflusssphäre schrieb man den intensiven Rosenkranzgebeten zu.

Papst Pius V. drückte seine Dankbarkeit aus, in dem er den Gedenktag: „Unserer Lieben Frau vom Sieg“ stiftete.