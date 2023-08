Der neue Spielplatz mit Klettergerüst nimmt Formen an

Der Sportverein Burgrieden, Abteilung Fußball, bleibt weiterhin sehr aktiv, wenn auch außerhalb des Spielfeldes. Allen voran die voll engagierten Jugendtrainer sowie einzelne Mitglieder des Ausschusses. Elf Fundamente mussten betoniert werden, um danach in ausgetüftelter Art und Weise das Klettergerüst aufzustellen. Nachdem David Kölle schon den Zement spendiert hatte, übernahm er auch die Leitung für den Aufbau. Er stellte Material und Werkzeuge zur Verfügung.

Mittlerweile ist auch das Dach montiert, so dass dieser Aufbau erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Alle Jugendtrainer bewiesen handwerkliches Geschick und auch Matze Dreiz packte voll mit an. „Wir vom SVB können stolz auf diese Jungs sein“, so die Vorstandschaft. Das Projekt wird zudem von der Sparkasse und Schwäbischen Zeitung unterstützt.