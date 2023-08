Der Musikverein lockte viele Besucher ins Festzelt

Am Wochenende, 18. bis 20. August, fand das alljährliche Dettinger Heimatfest statt. Mit der „Summer End Party — Vol. 9„ startete das Festwochenende am Freitagabend. DJ Fabu und DJ Tob sorgten wieder mit ihrer Musik für gute Stimmung im Festzelt. Auch dieses Jahr gab es verschiedene Bars mit Getränken und dem Ampel–Special — von Cocktails über Shooter, Bierbar, U–Boot– und Schnapsbar war alles mit dabei.

Am Samstagabend fand im Rahmen der „Bierzeltgaudi“ das Illertal–Festival statt. Den Auftakt machte die Musikkapelle Oberopfingen, gefolgt von den Musikkapellen aus Berkheim, Kirchberg und Erolzheim. Simon Föhr führte durch den Abend und unterhielt die Festgäste mit einem Quiz, bei dem jede Musikkapelle mitgespielt hat.

Der Festsonntag begann für die Musikkapelle traditionell mit der Tagwache. Zum Festgottesdienst folgte der Marsch zur Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und dem anschließenden Einzug, wobei Pfarrer Roj von den Fahnenträgern und den Ministranten begleitet wurde. Der Gottesdienst wurde wieder eindrucksvoll vom Kirchenchor Dettingen musikalisch umrahmt.

Nach dem Marsch ins Festzelt unterhielt der Männerchor die Gäste zum Frühschoppen und im Anschluss führte die Musikkapelle die Unterhaltung fort. Auch an diesem heißen Sommertag lockte das Angebot zum Mittagessen zahlreiche Gäste ins Festzelt und in den Biergarten. Während Kaffee und Kuchen übernahmen das Jugendvororchester und die Jugendkapelle „Dettingen–Erolzheim–Kirchberg“ die Unterhaltung der Festgäste. Auch außerhalb des Zeltes gab es viel zu sehen: Die Oldtimerausstellung stößt jedes Jahr auf reges Interesse und am Nachmittag öffnete das Dorfmuseum seine Türen für die Besucher. Ebenso gab es für die Kinder eine Hüpfburg, bunte Luftballons und auch Kinderschminken wurde angeboten.

Zum Festausklang am Sonntagabend spielte die Musikkapelle aus Kirchdorf und die Tänzerinnen der beiden Showtanzgruppen Dettingen führten Ihre Tänze vor. So ging ein unterhaltsames und erfolgreiches Heimatfest zu Ende.