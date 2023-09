Der Kennenlernmodus ist an!

Neu an einer Schule zu sein, vielleicht sogar weiter weg vom Heimatort, ist schon ganz schön aufreibend: viele Eindrücke und Informationen prasseln auf einen ein, man kennt niemanden oder nur wenige und man kann nur hoffen, dass man mit seinen Gedanken und Gefühlen zu dem Ganzen nicht allein ist. Umso wichtiger ist es, sich gegenseitig kennenzulernen und Verbündete für das neue Schuljahr zu finden.

Nichts einfacher als das, wenn man gemeinsam mit den Klassenlehrern bei schönem Wetter einen Tagesausflug in das out&back nach Sigmaringen macht.

Dort gilt es nicht nur die Angewohnheiten, Fun Facts oder Hintergründe der neuen Klassenkamerad*innen herauszufinden, sondern auch Teamwork zu fördern und herauszufinden, wer Führungsqualitäten, kreative Ideen, viel Muskelpower, Sportlichkeit, logische Denkfähigkeit und empathische Qualitäten beweist. Denn eine gute Klasse zeigt sich in ihrer Vielfalt und dem gegenseitigen Respekt. Mithilfe von unterschiedlichen Aufgaben, beispielsweise dem Menschenschach oder dem gemeinsamen Aufrichten eines Holzturmes, konnten die verschiedenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler miteinander verbunden werden, sich ergänzen und zum Erfolg führen. Dass der Spaß nicht zu kurz kam, erkennt man hoffentlich an den gut gelaunten und seligen Gesichtern am Ende des Tages. Auf dass nun die Klassen gelassen und gemeinschaftlich in das neue Schuljahr starten.