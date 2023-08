Der Jahrgang 1928 noch immer im Schützenfieber

Genau vier Wochen nach dem Jahrgängerumzug am Schützensamstag waren vergangen, da trafen sich fast alle Teilnehmer*innen der 95er Feier erneut.

Bei Kaffee, Butterbrezeln und Flachswickel wurde eine Vielzahl an Fotos und Videos auf einer großen Leinwand präsentiert. Im Nachgang wurden die Fotos und ein Gruppenbild an die Teilnehmer überreicht. Dass man auch im hohen Alter noch kräftig feiern kann, hat der Jahrgang 1928 auch bei diesem Treffen wieder erneut bewiesen.

Nun zur Entstehung des Ganzen. Die Jahrgänger*innen treffen sich jeden letzten Dienstag im Monat im Ochsenhauser Hof zum Kaffeemittag. Schon Monate vorher war immer wieder der Jahrgängerumzug ein Thema. Dies zum Anlass, hatte der Sohn einer Jahrgängerin die Idee einen Wagen zu gestalten, wodurch es möglich wurde, dass alle am Umzug und an der darauffolgenden 95er Feier teilnehmen konnten. Die Gemeinsamkeit jeden Monat sollte sich auch beim Festzug zeigen. Der Wagen wurde gebaut, mit den Verantwortlichen besprochen und er wurde genehmigt. Am Morgen des Schützensamstags wurde wegen der Hitze noch schnell ein Dach erstellt. Von einem Traktor gezogen fuhr der Wagen ans Bürgerheim, um die wartenden Jubilare abzuholen. Danach gab es eine „Ehrenrunde“ über die Rollinstraße, Pfluggasse, Bürgerturmstraße zum Schadenhof. Dort war der Treffpunkt für das Gruppenfoto. Im Anschluss war der gemeinsame Kirchgang angesagt. Nach dem sehr festlichen Gottesdienst haben 16 Jubilare auf dem Wagen Platz genommen, die Rollatoren und Rollstühle wurden auf dem Wagen verladen. Drei weitere Jahrgänger mit Rollstuhl haben sich dahinter eingereiht und dann ging es los.

Dass die Idee mit dem Wagen eine einmalige, gut gelungene Aktion war, zeigte sich bei der Stimmung der Jubilare und dem gigantischen Applaus von tausenden Zuschauern am Umzugsweg. Wohlbehalten kamen alle gut am Zielort an, waren begeistert und überwältigt von dieser riesigen Menschenmenge. Der Abend ist im Eberbacher Hof mit einem kleinen Programm ausgeklungen. Eine Drehorgelspielerin hatte Lieder zum Mitsingen dabei und der Besuch vom Nachtwächter gehörte auch mit dazu.

Für den Jahrgang 1928 gab es den Jahrgänger Umzug somit zweimal und wird noch langer für Gesprächsstoff sorgen und in guter Erinnerung bleiben.