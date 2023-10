Der Große Preis geht an die Bruno-Frey-Stiftung

Das Haus Marktplatz 7 hatte in diesem Jahr einen hervorragenden Blumenschmuck. Dafür bekommt Thomas Hagel von der Bruno Frey Stiftung, den Großen Preis, den die Stadt Biberach zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein Biberach jährlich vergibt. Zusammen mit dem 1a Sonderpreis, dieser wird bei der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2024 offiziell übergeben, erhält er so wie alle 1a Sonderpreise und 1a Preise einen Gutschein über 15,- Euro für ein Biberacher Blumengeschäft. Zusätzlich wurden die Preise durch eine Säbelzahnsäge, gestiftet vom Landratsamt Biberach, ergänzt. Es wurden 25 mal 1a Sonderpreise, 14 mal 1a Preise vergeben sowie 30 mal 1. Preise, vergeben. Diese wurden ebenfalls mit einem 15,- Euro Gutschein belohnt. Des weiteren gab es 14 mal 2. Preise und 10 mal 3. Preise. Hierfür gab es einen 12,- Euro Gutschein. Insgesamt waren es 93 Teilnehmer*innen beim Wettbewerb, leider etwas weniger als in den Vorjahren. Es wäre schön, wenn besonders in der Innenstadt wieder mehr Bereitschaft bestünde, die Stadt etwas bunter zu gestalten. Es besteht durchaus noch die Möglichkeit, weitere Hausfronten mit Blumenschmuck zu gestalten.

Die Teilnahme am Blumenschmuckwettbewerb ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Einen herzlichen Dank alle die dazu beigetragen haben, auch für die Heimattage eine bunte Stadt zu zeigen. Das Team des Obst- und Gartenbauvereines Biberach wünscht für 2024 weiterhin einen grünen Daumen.