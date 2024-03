Der Alte ist der Neue

Mehr als 50 Mitglieder und Gäste konnte der Vorsitzende Klaus Lott bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Attenweiler, Alberweiler, Aßmannshardt am 9. März 2024 im Gasthaus Krone in Attenweiler begrüßen.

Alle geplanten gemeinsamen Veranstaltungen in 2023 konnten stattfinden, stellte der Vorsitzende in seinem Rückblick fest: Der Jahresausflug nach Balingen zur Gartenschau, 2023 das erste Mal in Kooperation mit dem Ortsverband Schemmerberg; das gemeinsame Grillen am Weiher; der Kaffeenachmittag im September mit einem Vortrag zum Thema „Betrug erkennen - Eigentum schützen“ ließ auch eigene Berichte und Erlebnisse zum Thema zu und machte den Nachmittag sehr lebendig. Mit der Nikolaus-Adventsfeier im Dezember war das Jahresprogramm abgeschlossen.

Alles wird teurer, stellte der Kassier in seinem Bericht fest und tatsächlich lagen die Ausgaben dieses Jahr über den Einnahmen. Alles richtig und korrekt stellte die Revision fest.

Helmut Stebner, Kassier im OV und Vorsitzender des VdK Kreisverbandes Biberach gab noch einige Zahlen „zum Besten“, so hat der OV aktuell 176 Mitglieder (Stand März 2024). Die Anzahl der VdK-Mitglieder ist kreisweit in 2023 um mehr als 500 gewachsen. Interessant war auch zu hören, dass sich landesweit 9000 Mitglieder im VdK ehrenamtlich einbringen. Im Landkreis Biberach sind 250 VdK-Mitglieder ehrenamtlich in den Ortsverbänden und im Kreisverband tätig. Einer davon war bis jetzt Klaus Zaniuk. Ihm konnte Klaus Lott für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im OV danken.

BM Grootherder aus Attenweiler übernahm den Tagesordnungspunkt Entlastung und Wahlen.

Einstimmig wurde der Vorstand entlastet und auch bei den Neuwahlen blieb größtenteils alles beim Alten. Lediglich eine Beisitzerin (Michaela Pfarr) und ein Revisor (Andreas Graft) wurden neu in den Ausschuss gewählt. BM Tapesser übernahm die Ehrungen langjährigen Mitglieder. 21 Mitglieder konnten zusammen auf 425 Mitgliedsjahre zurückblicken. Geehrt wurden für 30 Jahre Mitgliedschaft: Fritz Hecht, Anna Herrmann; 25 Jahre: Gerhard Frank, Klaus Lott, Susanne Lachenmaier, Karl Wild, Josef Schilling; 20 Jahre: Guido und Maria Bleher, Erich Gerster, Gerda Kuhn, Markus Eppler, Manfred und Sonja Klug, Regina Rust, 15 Jahre: Margit Bott, Hans-P. Dittmer, Gerold Gerster, Ursula Schlegel; 10 Jahre: Mario Weiler, Franz Ringeis.