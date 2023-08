Den Tieren im Wald ganz nah

Hält das Wetter oder nicht? Das war nur eine der Fragen, die sich Veranstalter und Teilnehmer beim Ferienprogramm des Baltringer Haufens beim Steinbruch Kodlesberg stellten. Und es hat gehalten. So war die Möglichkeit gegeben für die 24 Kinder, die erfahrene Jägerin Steffi Holder mit Fragen zu bombardieren. Sie erwies sich auch als versierte Pädagogin mit viel Geduld und Erfahrung im Umgang mit Kindern.

Sie brachte den wissbegierigen Jungen und Mädchen viele Tiere aus dem Wald ganz nahe. Sie fanden es spannend, präparierte Waldtiere zu streicheln. Von welchem Tier stammt diese oder jene Spur etwa im Schnee? Die Teilnehmer rätselten mit Feuereifer. Sie nahmen von diesem Nachmittag auch mit, wie man sich im Wald verhalten sollte. „Auf dem Weg bleiben!“, schärfte die Jägerin ihren Zuhörern ein. Der Grund: Man darf die Tiere nicht zu stören. Findet man ein Rehkitz, was macht man? Da gingen die Meinungen der Kinder auseinander. „Nicht anfassen!“, erklärte die Jägerin. „Die Reh–Mama lässt ihr Kind geschützt liegen, während sie selbst etwas isst und in der Nähe bleibt. Und wenn sie zurückkommt und Menschengeruch wahrnimmt, dann kümmert sie sich nicht mehr um ihr Kind und es muss verhungern“. Viele andere spannende Dinge gab es an diesem Nachmittag zu erfahren, auch für die erwachsenen Begleiter. Besonders gespannt lauschten die Kinder, wenn die Waidfrau etwas von ihren persönlichen Erlebnissen berichtete.

Ein Lagerfeuer am Grillplatz Kodlesberg rundete den spannenden Nachmittag zusammen mit der Jägerin Steffi Holder ab. Organisiert wurde das Schülerferien–Programm des Vereins Baltringer Haufens von Marianne Wilhelm und Petra Gründler.