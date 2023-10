Demenzpartnerschulung in der Friedrich-Uhlmann-Schule

Vergangene Woche war Projektwoche in der Friedrich-Uhlmann-Schule unter dem Motto „Schule ohne Rassismus ‐ Schule mit Courage“. Ein Thema war, eine soziale Einrichtung zu besuchen. Wie im letzten Jahr wurden wir von den Lehrerinnen Dorothee Xeller und Jessica Lohner angefragt.

Montags wurden 15 Schüler der Klasse 7 und 8 von Monika Adolph, PDL der Sozialstation und Demenzlotsin, zu Demenzpartnern geschult. Die Schüler waren neugierig, was sie erwartet. Bei der Frage „Sind diese Mensch aggressiv?“ gab es Bedenken, ob die Menschen böse sind und vielleicht um sich schlagen könnten.

Diese Frage konnte Frau Adolph verneinen, weil Menschen mit der Diagnose Demenz nicht böse sind. Wenn jemand so reagiert, fühlt er sich nicht verstanden. Es gibt immer einen Grund für das, was sie tun. Was immer sie tun, spiegelt wieder, was sie erlebt haben oder gerade erleben. Sie brauchen dann jemanden, der sie versteht ‐ das hilft ihnen, mit der Situation umzugehen. Möchte zum Beispiel jemand nach Hause gehen, laufen wir mit der Person und wenn es nur eine Runde ums Haus ist. Wir geben ihm das Gefühl, dass er das Geschehen bestimmt. Würden wir der Person sagen, das geht nicht, würde der Mensch das nicht verstehen und so kann es zum Ärgernis kommen.

Nach der Schulung bekam jeder ein Zertifikat als Demenzpartner.

Zwei Tage drauf ging es in die Praxis, die Schüler kamen in zwei Gruppen in die Betreuungsgruppe „Lichtblick“ für Menschen mit und ohne Demenz. Sie hatten Gedichte und selbstgebastelte Blumen für unsere Seniorinnen mitgebracht. Es wurde gemeinsam gefrühstückt, gemalt, gesungen und Kürbissuppe gekocht.

Es waren sehr schöne Stunden für beide Seiten und es wurden nach anfänglicher Scheu, gute Gespräche geführt und wir hatten Freude. Die Seniorinnen wollten wissen, was die Schüler mal werden möchten und welche Fächer sie gerne machen. Der Vormittag bleibt auch unseren Senioren noch etwas in Erinnerung.

Und wir freuen uns, wenn auch im kommenden Jahr wieder Schüler in den Lichtblick kommen und vielleicht macht der ein oder andere ein Praktikum in unserem Seniorenzentrum Laupheim und später eine Ausbildung.