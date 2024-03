Dem Täter auf der Spur

Die Biologie-Schülerinnen und Schüler der J1 konnten nicht nur einen Einblick in den Alltag von Studierenden der Hochschule Biberach erhalten, sondern haben in einem Biotech-Praktikum selbst einige wissenschaftliche Versuche durchführen können. Zu Beginn wurde die Gruppe, die von Ihren Lehrern Malin Hunke und Franz Spannenkrebs begleitet wurde, von Sandra Behmüller freundlich empfangen.

Nach Informationen über ein Studium im Bereich industrieller oder pharmazeutischer Biotechnologie hat die interessierte Gruppe eine Schnupper-Vorlesung zum Thema Tumorentstehung und -behandlung erhalten. Immer wieder durften die Schüler und Schülerinnen hier selbst Quizfragen beantworten und konnten ihr Wissen im Bereich Genetik und Immunbiologie auf die Probe stellen.

Anschließend gab es eine kurze Einführung ins Labor, die Geräte sowie Arbeitsabläufe. Danach waren die jungen Leute gut vorbereitet und die praktische Arbeit in Kleingruppen konnte starten. In einem ersten Versuch musste mithilfe einer Agarose-Gelelektrophorese DNA aufgetrennt werden, um so die DNA eines Täters mit der von drei Verdächtigen zu vergleichen. So gelang es nach konzentrierter Tüftelei einigen Gruppen, den Täter zu überführen.

In weiteren Versuchen konnten die Nachwuchsforscher aerobe von anaeroben Bakterien und grampositive von gramnegativen Bakterien unterscheiden.

Insgesamt erlaubte die Exkursion einen gelungenen Einblick in ein biologisches Studium und die Arbeit in einem modernen Labor!