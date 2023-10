Dekanats-Chortag in Ochsenhausen

Am 30. September fand in der Basilika St. Georg um 19.00 Uhr ein festlich gestalteter Gottesdienst mit Kirchenchören aus dem Dekanat Biberach Region Ochsenhausen/Illertal im Rahmen des Dekanats-Chortages statt, der alle drei Jahre stattfindet. Teilgenommen haben in diesem Jahr die Kirchenchöre Dettingen/Kirchberg, Erolzheim, Reinstetten, Rot an der Rot und Ochsenhausen mit insgesamt 108 Sänger:innen. Die Chorliteratur hatten die Chorleiter im Vorfeld mit ihren Chören erarbeitet. Am Nachmittag wurde das Erlernte in zwei Probenphasen zu einem musikalischen Ganzen zusammengeführt. Eine Kaffeepause in der Landesakademie im wunderschönen barocken Refektorium stärkte die Gemeinschaft der Sängerinnen und Sänger.

Im Mittelpunkt stand die „Missa dominicalis“ von Wolfram Menschick für Chor und Bläserquartett. Schon im choralgeprägten Kyrie vereinigten sich die Chöre zu einem geschmeidigen und alle dynamischen Facetten einschließenden Chorklang. Das Bläserensemble (Markus Elser und Christian Buck, Trompeten; Stefan Wiedenmann und Frank Martin, Posaunen) ergänzten souverän die vokalen Teile diese Musik. Vom Regensburger Domkapellmeister Christian M. Heiss wurde das „Cantate Domino“ für Chor und Orgel musiziert. Die Freude Sänger:innen an dieser mitreißenden Komposition war deutlich zu spüren.

„Mein Herz ist bereit“ von Otmar Faulstich wurde a capella gesungen ‐ hier sind vor allem die langen melodischen Bögen für die Sänger:innen eine Herausforderung. An der Höss-Orgel der Basilika begleitete Ludwig Kibler in gewohnt souveräner Manier, beim Postludium nahmen Chor und Gemeinde noch einmal Platz und lauschten der „Großen Orgelsonate in C für Geübtere“ von J. H. Knecht. Am Schluss des Gottesdienstes richteten Pfarrer Joel und DKM Thomas Fischer (Gesamtleitung) Dankesworte an alle Chorleiter:innen für ihre großartige Unterstützung und allen Sänger:innen für das herrliche Chormusikerlebnis in der Basilika St. Georg.