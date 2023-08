Decksaison 2023 auf der Servicestation in Biberach beendet

mit einem kleinen Abschiedsfest auf der Servicestation in Biberach hat der Pferdezuchtverein Biberach die Servicestationsleiterin Melanie Lott vom Haupt– und Landgestüt Marbach verabschiedet. Die Decksaison 2023 war fantastisch, viele Züchter haben das Angebot in Biberach mit den hervorragenden Unterbringungsmöglichkeiten für Stuten und Fohlen genutzt. Besonders erfreulich war die überdurchschnittlich hohe Nutzung des Stationshengstes „Quite Great“. Zum guten Service rund um die Wahl der Hengste gehört auch die tierärztliche Betreuung der Stuten, die durch die Tierärzte Franz Depfenhardt und Dr. Klaus Banzhaf durchgehend und zuverlässig gewährleistet war. Der erste Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Biberach Bruno Hummler bedankte sich bei allen Akteuren auf der Servicestation und vor allem bei den Züchtern für Ihre Stations–Treue.

Wer rastet der rostet, der Pferdezuchtverein Biberach ist für seine Umtriebigkeit bekannt, deshalb soll natürlich auch die Tradition der jährlichen Vereinsausflüge wieder aufgenommen werden. In diesem Jahr geht es am 23. September zum Almabtrieb nach Obermaiselstein, nachmittags ist zudem eine Führung beim Zuchtstall Wanner in Wangen eingeplant. Wie immer hat der Pferdezuchtverein einen Reisebus gechartert, was bedeutet: Die Sitzplätze sind begrenzt und ein schnelles Anmelden ist auf jeden Fall ratsam. Anmeldungen bis zum 10. September an Gerhard Bretzel (07356/91611) oder Verena Knupfer (07355/4329901) oder per Mail: [email protected]. Die Kosten für den Ausflug betragen circa 30 Euro für Mitglieder, Nichtmitglieder bezahlen 35 Euro. Der Pferdezuchtverein Biberach freut sich auf eine rege Anmeldung — gerne auch Nichtmitglieder — und auf einen schönen gemeinsamen Tag.