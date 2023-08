DAV Biberach unterwegs im Kleinen Walzertal

Sechs Teilnehmer:innen starteten am Sonntagmorgen (30. Juli) um 6:30 Uhr in Biberach in Richtung Kleinwalsertal. Ziel war die Kammwanderung über die Ochsenhofer Köpfe zwischen dem Walmendinger– und Grünhorn. Zwischen zwei Gewitterfronten am Samstag und Montag erwischten wir ein tolles Zwischenhoch — Perfekt für eine Gratwanderung. Angekommen in Baad bei schönstem Wetter liefen wir hoch an der Stutzalpe und Oberen Lüchelalpe vorbei bis zur Mittelbergscharte. Hier beginnt die 4 Kilometer lange Kammwanderung. Mit toller Aussichten nach links auf den Widderstein und nach rechts zum Ifen stiegen wir nun zum Muttelbergkopf hinauf — unser erster „Gipfel“. Von hier im stetigen auf und ab Richtung Westen über die Litzescharte, Ochsenhofer Kopf bis zur Ochsenhofer Scharte. Mit tollen Blumenwiesen und Blicke auf die Allgäuer Berge, den Arlberg und das ganze Kleinwalsertal. Begleitet von blauem Himmel und Sonnenschein. Eine kurze Rast auf halbe Strecke um die Aussicht zu genießen war willkommen. An der Ochsenhofer Scharte angekommen, war die Gruppe einstimmig für den weiteren Aufstieg auf das Grünhorn. Also weiter ging es zum dortigen Gipfelkreuz. Hier legten wir eine tolle Mittagspause ein. Gestärkt ging es dann auf dem schmalen Wanderpfad hinab zum Starzeljoch. Ab hier führte unser Weg an der Starzelalpe vorbei über die äußere Turaalpe wieder nach Baad zurück. In Baad dann noch eine Einkehr um etwas Kühles zu trinken bevor wir die Reise nach Hause antraten. Ein toller Tag!

