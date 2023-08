Oldtimerfans trotzen Schmuddelwetter

Oldtimerfans trotzen SchmuddelwetterDaugendorf (mf) - Das regnerische Wetter hielt Liebhaber von historischen Fahrzeugen auch in diesem Jahr nicht davon ab, zum traditionellen Oldtimertreffen mit Kunstgewerbemarkt nach Daugendorf zu kommen. Schon bis zum Mittag nutzten rund 70 Oldtimerfans eine längere Regenpause, um ihre Fahrzeuge auf der großen Wiese direkt vor dem Möbelhaus Bleicher zu präsentieren. Ein Blickfang war unter anderem ein DeLorean aus dem Film „Zurück in die Zukunft“, bestaunen konnte man auch Motorräder und Traktoren. Auf dem Kunstgewerbemarkt gab es Holzkunst, Leder- und Stoffwaren und Metallskulpturen sowie weitere handgemachte Produkte zu kaufen. Im Bleicher Wohnerlebnis war an diesem Tag gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag. Für die Bewirtung war die katholische Landjugendbewegung (KLjB) verantwortlich, King Ralf versetzte die Zuhörer mit seinem Acoustic Rock in die 80er Jahre zurück. (Foto: Markus Falk)

