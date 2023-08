Der Heimatdichter August Mohn aus Daugendorf starb bereits im Jahr 2004, seine umfangreichen Gedichtbände mit der Liebe zum oberschwäbischen Dialekt leben aber bis heute weiter. Auch der kürzlich verstorbene Schriftsteller Martin Walser wurde auf ihn aufmerksam. Sein Sohn August Mohn erklärt, wie es dazu kam.

Nach Russland im Hungerlager in Heilbronn

„Mein Vater war eine starke Persönlichkeit“, sagt August Mohn. Er habe gewusst, was er wollte. Grund seien seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg gewesen. Während des Kriegs habe sein Vater viel Schlimmes erleben müssen, wie die Zeit in Russland, den Aufenthalt in einem Hungerlager in Heilbronn oder Bombenangriffe. Aus dem Krieg sei er schließlich mit einer inneren Stärke hervorgegangen, berichtet Mohn. „Wenn man den Krieg überlebe, überstehe man eigentlich alles, sagte er mir einmal.“

Eigentlich Land– und Gastwirt

Ursprünglich war August Mohn Landwirt und betrieb eine Gastwirtschaft in Daugendorf. Auch als Taubenzüchter erreichte er in den Deutschen Meisterschaften Erfolge. Zu Dichten begann er nach dem Gedenktag zum 200. Todestag des Heimatdichters Michel Buck in Ertingen. „Mein Vater wollte es einfach nicht hinnehmen, dass Oberschwaben keinen Dichter mehr hat und legte los, zahlreiche Gedichte in zu verfassen, sagt Mohn.

Mein Vater war ein üblicher Dorfdichter und nahm während der Fasnet gerne auch mal Leute aufs Korn. August Mohn

Inhaltlich geht es bei den Gedichten in schwäbischer Mundart um die Verarbeitung verschiedener Erlebnisse von August Mohn, sowohl im Dorf selbst als auch in der Zeit während der Gefangenschaft. „Mein Vater war ein üblicher Dorfdichter und nahm während der Fasnet gerne auch mal Leute aufs Korn“, erzählt er.

Martin Walser um Rat gefragt

Sein Vater habe immer auch wissen wollen, wie seine Gedichte bei den Menschen ankommen, so Mohn. „Wie mein Vater eben war, wollte er es schließlich von Martin Walser höchstpersönlich wissen.“ Über mehrere Kontakte kam dann ein Treffen mit ihm beim Literaturforum in Wangen zustande. Walser sei sehr angetan gewesen von der Dichtkunst seines Vaters und habe ihn als Gesamtkunstwerk bezeichnet, sagt sein Sohn. Lediglich einen Rat habe Walser seinem Vater mitgegeben. „Dichten heiße verdichten“, soll er gesagt haben und meinte damit die Länge mancher Gedichte seines Vaters.

Meine Mutter konnte zuerst wenig mit dem Dichten meines Vaters anfangen, sie bezeichnete es als reine Papierverschwendung. August Mohn

„Meine Mutter konnte zuerst wenig mit dem Dichten meines Vaters anfangen, sie bezeichnete es als reine Papierverschwendung“, berichtet Mohn. 1985 und 1995 brachte der Federsee–Verlag dann zwei rote Gedichtbände mit dem Titel „Gedichte“ und einer Auflage von 1500 Stück Federsee–Verlag heraus. „Als diese dann etwas Geld abwarfen, zeigte sie etwas mehr Verständnis.“

Nachwort von Martin Walser in Gedichtbänden

August Mohn hielt darüber hinaus zahlreiche Lesungen in Oberschwaben. Auch im Fernsehen wurde er genannt: In einer SDR–Dokumentation aus dem Jahr 1991 sprach Walser über ihn, im aktuellen Dokumentarfilm „Jüdisches Leben am Federsee — eine Spurensuche in Bad Buchau“ der Gesellschaft für Christlich–Jüdische Begegnung in Oberschwaben (CJB) wird sein Gedicht

Ja, was würde denn aus unserem eigensten Wortschatz, wenn es nicht Dichter wie August Mohn gäbe! schrieb Martin Walser

„Die Jüdin von Buchau“ zitiert. Als Anerkennung seiner Verdienste um die Dichtkunst in Oberschwaben erhielt er die Landesverdienstmedaille. Wie sehr Mohn diese Auszeichnung des Landes verdient, belegt auch ein Nachwort von Walser in beiden Gedichtbänden. Darin lobt er, wie der Dichter mit schwäbischen Mundart Dinge ausdrücken kann, die in hochdeutscher Sprache niemals möglich wären. „Ja, was würde denn aus unserem eigensten Wortschatz, wenn es nicht Dichter wie August Mohn gäbe!“, schrieb er.