Die Klangfärber Daugendorf halten am Samstag, 13. Januar, ihre Jahresversammlung ab. Sie findet im Gasthaus „Stern“ in Daugendorf statt und beginnt um 20 Uhr. Aktive und passive Mitglieder sind eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte, Wahlen und die Terminplanung für das Jahr 2024. Anträge, über die in der Versammlung abgestimmt werden sollen, sind spätestens am 5. Januar beim Vorsitzenden Robert Schmid schriftlich einzureichen.