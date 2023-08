Fahrradwallfahrer trotzen dem Wetter

35 Wallfahrer haben sich vor Kurzem — wegen unsicherer Wetterlage teilweise mit Auto oder Fahrrad — auf den Weg gemacht (Foto: Pfarramt). Die erste Station der Fahrradwallfahrt war das Feldkreuz in Bechingen der Familie Ott. Weiter führte der Weg zu der Linde die zu Ehren des Altlandrates Steuer gepflanzt wurde. Die nächsten Stationen waren die Kapellen in Attenhöfen und in Baach, nach einer Kichenbesichtigung und Impuls nahm Pfarrer Mayanja die Fahrradsegnung vor. Nach einer Stärkung in der Radlerherberge machte sich die Gruppe auf zur letzten Station, der Zeller Pfarrkirche St. Gallus, um den Abschlusssegen in Empfang zu nehmen.