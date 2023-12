Im Jahr 2019 hat sich in Deutschland der Cecilia Förderverein Uganda gegründet, dem der in Daugendorf lebende und in Uganda geborene Pfarrer Gonzaga Lutwama Mayanja vorsteht. Unermüdlich sammelt er seitdem Spenden für diverse Schulprojekte in seinem Heimatland und ist stolz und auch sehr dankbar, dass dank großer Spendenfreudigkeit in seinem Umfeld einige Projekte, die er begleitet, realisiert werden können.

23 Mädchen und Frauen eingeschrieben

In dem neuen Gebäude des Ausbildungszentrums in Nakalungo-Kampala - erbaut auch mit Geldern der Stiftung - gibt es mittlerweile eine Nähschule als erste Abteilung der Berufsschule. 23 junge Mädchen und Frauen haben sich eingeschrieben und erlernen gegen eine ganz geringe Gebühr sie in drei Monaten die Grundlagen des Schneiderhandwerks. Gut ausgestattet ist die Schule mit fünf handbetriebenen und fünf elektrischen gebrauchten Nähmaschinen, mit Tischen, mit einem Grundsortiment an Stoffen und mit drei Unterrichtsräumen. Zwei kleine unvorhergesehene Stolpersteine gab es zu überwinden, als die ersten Schülerinnen begonnen haben. Viele unter ihnen sind junge Mütter und müssen ihre Kinder mitbringen, doch die können mittlerweile dort gut betreut werden.

Großteil seines Urlaubs geopfert

Herausgestellt hat sich auch, dass sowohl die Lehrerinnen wie auch die Schülerinnen lieber abends kommen, um zu lehren und zu lernen, denn tagsüber müssen sie häufig mit einer anderen Arbeit für ihren Broterwerb sorgen. Auch das hat sich eingespielt, und alle Frauen haben auch die Möglichkeit an ihrer Schule zu arbeiten, das heißt, sie können dort nähen und die genähten Stücke auch verkaufen. „Ich selbst bekomme hier viele sehr schöne Stoffe geschenkt, und wenn ich einmal jährlich nach Uganda fliege, enthält mein Koffer vor allem Stoffe für die Nähschule“, erzählt Mayanja lächelnd. Für einen Aufenthalt in seiner Heimat opfert er einen Großteil seines Jahresurlaubs, doch dort ist er in erster Linie aktiv vor Ort an „seiner“ Schule. Dabei ist es ein großer Vorteil, dass in Uganda mit der „Cecilia Foundation“, die von Pfarrer Joseph Mpagi ehrenamtlich geführt wird, ein sehr verlässlicher Partner vor Ort ist.

Koch- und Backschule als weiteres Projekt

Für ein zweites Berufsschulprojekt sollen vor allem die diesjährigen Spenden eingesetzt werden: eine Koch- und Backschule ist im Werden. Die Bauarbeiten sind im Gange, und es wurden auch bereits einige Öko-Backöfen angeschafft. Ein großes Solarpanel treibt eingebaute Ventilatoren an, welche die Schamottesteine aufheizen, sodass gekocht, beziehungsweise gebacken werden kann. Diese Methode ist sehr umweltfreundlich und auch Ressourcen schonend, denn man braucht nur sehr wenig Holz. Im Frühjahr sollen dort die ersten Frauen ebenfalls in einem Kurssystem, das den staatlichen Richtlinien entspricht, ihre Ausbildung aufnehmen.

Dankbar für großzügige Unterstützung

Eine dritte ganz wichtige Herzenssache ist das Schulgeld-Pool der Stiftung: 200 Euro jährlich sichern den Schulbesuch eines Kindes im Grundschulalter an der Cecilia Junior School in Kasenge, das ist nur circa acht Kilometer entfernt von Nakalungo. In der Hauptstadt Kampala selbst hat sich eine Musikschule etabliert und Pfarrer Mayanja, der in Deutschland auch Kirchenmusik studiert hat, möchte ab dem nächsten Jahr dort online Orgelunterricht erteilen. Er selbst ist sehr dankbar für die großzügige Unterstützung und dem großartigen Zuspruch aus der Region, denn auch er selbst konnte nur dank Spenden aus Deutschland Theologie studieren und Pfarrer werden. „Ich bin ein Produkt aus Spenden“, sagt Mayanja, der sich sehr wohl fühlt in seiner neuen oberschwäbischen Heimat. In Uganda leben noch zwölf Geschwister und sein Vater, die er aber selten sieht, es sei denn, sie schauen ebenfalls an Mayanjas Schule vorbei, wenn er gerade vor Ort ist und dort auch seine kompetenten Mitarbeiter würdigt, die meist vielfältig aufgestellt sind beim Unterrichten.

Hoffen auf staatliche Mittel

Weiterhin hofft er, dass seine Berufsschule staatliche Mittel bekommt, aber dafür muss sich die Schule mit ihren Zielen einige Jahre bewähren. Die zahlreichen Mitglieder des Vereins werden mit Jahresbriefen auf dem Laufenden gehalten und der Verein betreibt eine sehr informative Seite im Internet unter www.cecilia-foerderverein-uganda.de.