Alte Autos und zeitlose Kunst

Diesen Termin können sich Liebhaber von alten Fahrzeugen schon einmal dick in den Kalender eintragen: Am Sonntag, 23. August, treffen sich zwischen 11 und 17 Uhr wieder viele Besitzer von Old– und Youngtimern in Daugendorf, um ihre seltenen Schätze der Öffentlichkeit zu zeigen.

Veranstaltet wird das Treffen schon zum 13. Mal von der katholischen Landjugendbewegung (KLjB) Daugendorf und von der Bleicher Wohnerlebnis GmbH. Rund 400 bis 500 Fahrzeuge werden an diesem Tag auf der großen Wiese direkt beim Möbelhaus erwartet, die durch das Oldtimertor ein– und ausrollen und so den Besuchern ein ganztägiges Spektakel garantieren, versprechen die Organisatoren in ihrer Ankündigung.

Für die Aussteller ist der Tag zusätzlich eine gute Gelegenheit, um die Fahrzeuge anderer zu sehen, mit gleichgesinnten Fahrzeugbesitzern Kontakte zu knüpfen oder nur über ihre gleiche Leidenschaft zu sprechen und Erfahrungen auszutauschen.

Auf der Flaniermeile zwischen dem Parkplatz des Möbelhauses und der Gemeindehalle findet auch wieder ein Kunstgewerbemarkt statt. Dort wird es laut Veranstalter Holzkunst, Leder– und Stoffwaren, Stein– und Keramikgebilde, Metallskulpturen und vieles mehr an den einzelnen Marktständen zu kaufen geben.

Zudem ist bei Bleicher Wohnerlebnis an diesem Tag wieder ein verkaufsoffener Sonntag, bei dem die aktuellen Möbel– und Küchentrends 2023 präsentiert werden. Ebenfalls angekündigt: eine Dampfgarer–Vorführung mit Koch Markus Schmid.

Für die musikalische Unterhaltung ist King Ralf zuständig, der den Besuchern ein buntes Programm präsentiert. Dazu gibt es ein große Auswahl an Essen und Getränken, mit der sich die Gäste rund um die Gemeindehalle Daugendorf verwöhnen lassen und mit der Familie und Freunden einen gemütlichen Tag verbringen können. Der Eintritt ist für Teilnehmer und Besucher frei. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt der Daugendorfer Jugendarbeit zu Gute.