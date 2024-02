Egal, ob Narrensprung, Narrenball, Kinderfasnet oder allgemeines närrisches Treiben – um die Fasnet kommt an diesem Wochenende niemand herum. Welche Veranstaltungen wo geplant sind, haben wir zusammengefasst.

Veranstaltungen am Freitag, 9. Februar

Am Freitag, 9. Februar, findet in Ochsenhausen der traditionelle Nachtumzug statt. Los geht’s um 19.30 Uhr. Und auch in Langenenslingen gibt es einen Nachtumzug ab 19 Uhr.

Veranstaltungen am Samstag, 10. Februar

Der Fasnetssamstag, 10. Februar, wird in vielen Gemeinden groß gefeiert. In Biberach ist in der Gigelberghalle ab 13.30 Uhr der Kinderball angesagt. In Dürnau ist ebenfalls ein Kinderball, dieser startet um 15 Uhr. Außerdem gibt es dort einen Umzug durchs Dorf ab 16.30 Uhr und im Anschluss laden Essens- und Getränkeangebote auf den Rathausplatz ein.

In Eberhardzell findet am Samstagabend ab 20 Uhr in der Umlachtalhalle ein bunter Abend statt, während in Ehingen der Bürgerball um 20 Uhr in der Lindenhalle startet. Und auch in Munderkingen wird es abends närrisch: Dort startet um 19.30 Uhr der Zunftball. Auch in Rißtissen steigt um 19.30 Uhr die alljährliche Dorffasnet.

In Ochsenhausen geht es am Samstagabend weiter: Ab 19.11 Uhr laden die Narren zur großen Prunksitzung in die Kapfhalle ein. Eine Dorffasnet der Vereine ist in Steinhausen an der Rottum ab 20 Uhr geplant. In Bihlafingen laden die Kräha-Weiber ab 15 Uhr zur Kinderfasnet ein, während in Laupheim ab 20 Uhr der Musikerball in der Herrenmahdhalle stattfindet.

Auch in Schwendi geht es närrisch zu. Während die dortige Narrenzunft bereits Mitte Januar gefeiert hat, findet am Samstag ab 20 Uhr die Dorffasnet in der Lazarus-von-Schwendi-Veranstaltungshalle statt. Und auch in Warthausen gibt es eine große Dorffasnet ab 20 Uhr in der Festhalle, Motto: Vom Arzt bis hin zum Zimmermann, hat zur Fasnet s'Schaffhäs an!

Veranstaltungen am Sonntag, 11. Februar

Der Sonntag, 11. Februar, startet in Munderkingen besonders früh: Bereits um 9 Uhr wecken die Schnöller-Böller die Stadtbewohner und schnellen an den drei städtischen Brunnen, damit niemand zur Narrenmesse um 10.30 Uhr zu spät kommt. Um 14 Uhr startet dann der Umzug, bis um 15.30 Uhr das traditionelle Brunnenspringen beginnt.

Auch in Ochsenhausen gibt es eine Messfeier für die Hästräger, Beginn ist um 19 Uhr in der Klosterkirche. Die Narrenzunft Rälle aus Zwiefalten setzt am Fasnetssonntag ab 14 Uhr zum großen Rällesprung an und hat dazu 28 Zünfte eingeladen. In Ehingen startet um 19.30 Uhr der Nostalgieball in der Lindenhalle.

Veranstaltungen am Montag, 12. Februar

Aber in dieser Woche endet das Wochenende nicht mit dem Sonntag – nein, das närrische Treiben in der Region erstreckt sich noch bis zum Dienstag. Unsere Veranstaltungstipps gehen deshalb in ein Verlängerung – ganz die Fasnets-Edition eben.

In Munderkingen startet bereits um 9 Uhr der „Grempelesmarkt“ in der Innenstadt, bis um 14 Uhr der Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet losgeht. In Gutenzell findet am Rosenmontag die große Fasnetsparty mit Combo Six in der Festhalle statt. Frei nach dem Motto „Wir ham noch lange nicht genug“ startet in Kirchdorf um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle die ultimative Gugga-Rock-Nacht.

Ochsenhausen feiert am Montag weiter mit der großen Kinderprunksitzung um 14 Uhr in der Kapfhalle. Und auch in Schemmerhofen stehen die Kinder im Mittelpunkt: Dort findet ab 14 Uhr die Kinderfasnet in der Mühlbachhalle statt. Um 19.30 Uhr geht es dann für die Erwachsenen auf den Zunftball.

Auch die Laupheimer Waidäg sind am Rosenmontag aktiv und laden ab 14 Uhr zur Kinderfasnet in die Herrenmahdhalle ein. Der Ehinger Ball, am Fasnetssonntag Redoute genannt, findet ein letztes Mal um 20 Uhr in der Lindenhalle statt.

Veranstaltungen am Dienstag, 13. Februar

Wer auch am Dienstag noch nicht genug von der Fasnet hat, kann direkt in Eberhardzell weiterfeiern – beim großen Fasnetsverbrennen um 19 Uhr auf dem Rathausplatz. In Munderkingen öffnet der „Grempelesmarkt“ um 9 Uhr zum zweiten und letzten Mal.

Aber auch in Kirchdorf geht die Stimmung nochmal hoch, wenn um 15.30 Uhr der Jubiläumszug mit anschließendem Kehraus stattfindet. Und in Uttenweiler werden die Zunftmeister ab 10.30 Uhr in der Festhalle empfangen, bevor es um 14 Uhr zum großen Narrensprung geht. Um 19 Uhr wird dann feierlich der Narrenbaum gefällt.

Auch in Ehingen findet am Fasnetsdienstag der letzte Umzug um 14 Uhr statt. In Stetten ziehen die Narren ab 14 Uhr durchs Dorf, danach gibt es für die Erwachsenen Party im Zelt und für die kleinen Fasnetsfans die Kinderfasnet.

Am Abend geht’s nochmal rund in Burgrieden, wenn um 19 Uhr die Fasnet verbrannt wird. Diese Tradition gibt es auch bei den Dürnachhexen in Laupheim, die um 18.30 Uhr die Hexe bei der Leiging-Bude verbrennen. Die Waidäg dagegen verbrennen keine Hexe, sondern einen Bär – und zwar um 18.30 Uhr an der Bühlerhalle.