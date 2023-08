Die Führung „Hinter Gittern — das Wasser im Städtle“ hat die Bedeutung des Wassers in und um Biberach zum Thema. Der Stadtrundgang umfasste den Zeitraum vom Mittelalter bis heute. Wie wichtig waren die Quellen im Umland im Mittelalter und wie viele gibt es davon noch heute. Wo flossen (und fließen) die Stadtbäche und wie war das mit dem Trinkwasser, mit dem Abwasser und mit der Energiegewinnung. Wie viel Wasser benötigten die Metzger, Färber und Gerber und wo sorgte das Wasser für Kühlung. Wie ging man mit der Gefahr für Hochwasser um und was hat es mit der Frischluftzufuhr aus dem Wolfental für Biberach auf sich. Biljana Wieland wusste ihr Wissen mit viel Engagement und einem Spritzer Humor an die interessierte Gruppe weiterzugeben. Kleine Anekdoten bereicherten die Führung und brachten die Gäste zum Schmunzeln. Auch aus der Gruppe kamen immer wieder Erinnerungen auf. So waren beim Halt auf dem Viehmarktplatz Schweineschlachtungen im Komödienhaus noch präsent und beim Thema Mühlen in Biberach kam auch das Musmehl zur Sprache. Mit einem herzlichen Dank an Biljana Wieland verabschiedete sich der Sängerbund und beendete sein Sommerprogramm mit der Einkehr im Eberbacher Hof.

