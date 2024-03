Das Kreisgymnasium empfängt die Viertklässler

Aktives Kennenlernen war das Motto beim Info-Tag am Kreisgymnasium Riedlingen. Die Schule bot den Viertklässlern spannende Einblicke in den Unterricht. Von den Schülerinnen und Schülern der SMV unter die Fittiche genommen, lernten die jungen Besucher das breite Fächerangebot am Gymnasium kennen. Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Kunst, Musik und Sport: Es wurde präsentiert, mitgemacht und ausprobiert. Wer darüber hinaus noch die passenden Quizfragen beantworten konnte, bekam eine kleine Anerkennung. Die Chöre umrahmten das Programm musikalisch, das sinfonische Blasorchester stellte seine Instrumente für einen ersten Schnupperkurs aus.

Schulleiterin Anja Blüthgen informierte die Eltern derweil über die organisatorischen Abläufe am Kreisgymnasium und stellte das sprachliche und naturwissenschaftliche Profil vor. Als Modellschule bietet das Kreisgymnasium einen G9-Zug mit zusätzlicher Lernzeit zum Üben, Vertiefen und Wiederholen. Etwas später gab es dann auch für die Eltern eine anschauliche Führung durch die einzelnen Fach- und Lernbereiche. Im Chemiesaal wurden Experimente gemacht, das Fach NwT stellte Schülerprojekte aus, Latein und die modernen Fremdsprachen gaben Hinweise zum Sprachunterricht. Erlebnispädagogik und Jugend forscht stellten sich vor, Infostände reichten vom Waldschulheim bis zur Präventionsarbeit.

Die Viertklässler und ihre Eltern lernten darüber hinaus auch die Angebote der Ganztagesbetreuung kennen. Insbesondere wurde die Mediothek vorgestellt. Das „Herz“ der Schule ist ein großzügiger und gut ausgestatteter Arbeitsraum für Recherche, Hausaufgaben und zum stillen Lesen.

Im Atrium des Kreisgymnasiums trafen sich Schüler, Eltern und Lehrkräfte abschließend zum gemeinsamen Austausch an gedeckten Tischen. Die Bewirtung mit Kuchen und Getränken erfolgte durch die Klasse 6a.