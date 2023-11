Das GO und Wölfle beschließen eine Kooperation

Um Informatik gezielt und praxisnah zu fördern, haben das Gymnasium Ochsenhausen (GO) und das Unternehmen Wölfle aus Ochsenhausen eine neue Bildungspartnerschaft geschlossen. Der Geschäftsführer Thomas Wölfle und die Schulleiterin Elke Ray unterschrieben einen Kooperationsvertrag, der den Schülerinnen und Schülern des GO Möglichkeiten im Bereich der angewandten Informatik schafft. „In Zukunft werden unsere Jugendlichen nicht nur, wie jetzt schon bereits, Grundlagen der Informatik als Schulfach, in AG’s und als Schnittstelle zu Fächern wie Mathe und NwT lernen. Sie werden zusätzlich viele Inhalte jenseits der Schulmauern in spannenden Einsatzfelder erleben“, freut sich Tobias Beck, der Abteilungsleiter für die naturwissenschaftlichen Fächer am GO.

Neben einem jährlichen „Wölfle-Preis“ für die beste Leistung beim Informatik-Wettbewerb „Biber“ in der Unterstufe, den das Unternehmen für die SchülerInnen des GO auslobt, können Schulklassen an Werksführungen teilnehmen und erhalten im Informatik-Unterricht in Klasse 7 Besuch von einem Experten aus der Firma. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer Bildungspartnerschaft die zentrale Rolle der Informatik in der Gesellschaft aber auch ganz direkt bei uns zeigen können“, sagt Thomas Wölfle. Angewandte Informatik habe schließlich in allen Geschäftsbereichen des Ochsenhauser Technologieunternehmens einen enorm hohen Stellenwert fügt der Geschäftsführer an. Jugendlichen diese Relevanz von ihrer ersten Begegnung mit Informatik in der Schule bis hin zum Abitur deutlich zu machen, sei der Grund gewesen, eine Partnerschaft mit dem Gymnasium einzugehen. Für interessierte Schüler der Oberstufe bietet der neue Bildungspartner im Fach NWT eine Projektkooperation zur Programmierung bei Klima-Regelungen in mobilen Anwendungen wie im Auto an und unterstützt auch die Informatik-Aktivitäten des Schülerforschungszentrums in Ochsenhausen.

Die Schulleiterin Elke Ray sieht in der neuen Kooperation einen echten Zugewinn und eine passende Ergänzung der bestehenden Bildungspartnerschaften mit anderen Unternehmen aus der Region. Besonders freut sie sich über die Möglichkeit, dass Jugendliche abstrakte Fachinhalte im Zusammenspiel mit konkreten Anwendungen erleben können. „Diese Bildungspartnerschaft macht das, was wir auf dem Bildungsweg unserer Jugendlichen in ganz vielen Bereichen tun: Wir verzahnen Theorie und Praxis.“