Das Beste kam zum Schluss

Etwa zweihundert Gäste kamen am 24. Februar in die Abdera Kulturhalle, um den letzten Auftritt der MAD DOGS zu sehen. Die vier Musiker hatten tief in ihrem Musikfundus gegraben und einige Rockmusikjuwelen im Programm die man nur selten zu hören bekommt.

„My Sacrifice“ von Creed wurde von Sänger Arthur „Isi“ Isleb mit herausragender Stimme dargeboten, ebenso Van Halens „Panama“ und als Isleb den Aerosmith Klassiker „Walk this way“ in die Halle schmetterte gab es kein Halten mehr. Mit der grandiosen Gastsängerin Maggy, von Islebs weiterer Band „Crossed Bones“, gab es AC/DCs „Whole lotta Rosie“ oder Lita Fords „I close my eyes“. Dieter Eisenmann, der frühere Gitarrist der MAD DOGS, ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls ein paar Songs mitzuspielen und die Backline von Lead-Gitarrist Role Brüchle, Schlagzeuger Gotthart Geißer und Bassist Rolf Stephan zu verstärken.

Die Stimmung in der Halle war von Anfang an bestens und die Tanzfläche vor der Bühne füllte sich schnell. Das Publikum war bunt gemischt von jung bis alt. Musik bringt eben die Menschen zusammen.